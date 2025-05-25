今明低溫1字頭偶降雨 吳德榮：周四慎防大範圍明顯、劇烈降雨

下雨轉涼，外出要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天鋒面結構減弱，各地雲量多、有局部短暫雨；大氣不穩定，中南部近山區仍有小範圍對流發展的機率，應注意氣象署的即時訊息。

今天各地氣溫稍降、北台轉涼；各地區氣溫為：北部17至24度、中部19至28度、南部23至32度及東部19至29度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周二(27日)鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉。周三另一鋒面逐漸接近，雲量漸增，轉有局部短暫陣雨，愈晚降雨機率愈高。周四(29日)「梅雨季」第4波移動性鋒面南下，雖不符合「入梅」(南北氣團對峙)的條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。

吳德榮說，端午連假首日(30日)鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，中南台灣脫離較慢、上半天仍有局部雷陣雨的機率。連假後兩天(31、1日)各地晴時多雲，逐日轉熱，下周一、二(6月2、3日)各地晴熱如夏，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。