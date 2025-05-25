機師短缺 檢定年齡擬下修

疫後全球航空業復甦，連帶各航空公司出現機師荒，為了擴大機師來源，交通部預告修正「航空人員檢定給證管理規則」，其中民航運輸駕駛員申請檢定年齡從現行廿三歲，下修至廿一歲，商用駕駛員的年齡，則從廿歲放寬至十八歲；高齡機師也放寬，但不得超過六十五歲。

航空業人士指出，疫情期間停招機師，年輕新血暫停投入，疫後航空市場猛爆式成長，也讓機師年齡偏高，原本我國規範的確造成調度不便利。實務操作上，機師未滿四十歲，每十二個月體檢；四十歲以上，每六個月體檢、六十歲以上每四個月體檢，是否適航，仍依體檢報告為準。

實際上，疫後出國熱潮不減，再加上航空貨運價格居高不下，華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航四家業者，第一季單季營收都創下歷史新高，因應日益蓬勃的旅運市場需求，也讓航空公司需才孔急。

根據現行規定，商用駕駛員、多組員飛機駕駛員應年滿廿歲，民航運輸駕駛員應年滿廿三歲，以及商用駕駛員、多組員飛機駕駛員及民航運輸駕駛員執行飛航任務時，不得逾六十五歲，若六十歲以上、未逾六十五歲的駕駛員，從事國際航線飛航任務時，同一航班其他執勤駕駛員不得逾六十歲。

交通部民航局表示，為了擴大機師來源，以利整體航空產業發展，同時也提升航空公司派遣駕駛員彈性，決定下修民航運輸駕駛、商用駕駛員申請檢定年齡。

高齡駕駛部分，雖明訂六十歲以上不得從事單一駕駛員飛行任務，但放寬二名以上機師共同執勤時，皆可超過六十歲，但不得超過六十五歲。

民航局表示，經觀察主要國家法規執行情況，此次均修正為與ＩＣＡＯ（國際民航組織）規範相同。

另外也同步調整航空器維修工程師檢定類別，新增熱氣球維修，以及相關維修工程師所具資格、學科檢定項目、權限等，同時刪除未在我國境內工作者免附工作許可證明文件規定；另放寬外國人取得航空人員檢定證者，後續申請規定。