蝦皮賣異膚免疫藥 食藥署：最重關7年

蝦皮網路賣場被發現疑似違規販售異位性皮膚炎的免疫抑制劑用藥，衛福部食藥署表示，相關產品並非我國核准藥品，目前除經核准的乙類成藥可於網路零售，其餘藥品都不得於網路販賣。

食藥署已要求平台業者下架並交由衛生局處理，販售藥品賣家涉及違反「藥事法」，最重可處七年以下有期徒刑，得併科新台幣五千萬元以下罰金。

攤開蝦皮網頁，業者除宣稱療效外，還標註該藥物是國內特定原廠藥的「學名藥版本」。林口長庚醫院皮膚部主治醫師盧俊瑋說，業者販售的並非原廠藥，而是原廠藥的「學名藥版本」，但這類藥品未經臨床試驗，療效不明，是否有嚴重副作用，也無法保證。

盧俊瑋指出，異位性皮膚炎免疫抑制劑原廠藥品，健保採有條件給付，病人需使用全身性免疫調節藥物半年以上，搭配光照治療三個月，用藥過程中療效不佳，或出現藥物副作用，且疾病嚴重程度達標，才能獲得給付。

盧俊瑋指出，許多病人擔心不符健保給付條件自費使用，長期下來造成經濟負擔，但更不建議使用來路不明的藥品。

食藥署指出，將與海關持續合作，加強抽查進口快遞郵包，並與衛生局合作，主動監控網路非法賣藥或代購行為，若發現疑似販售偽禁藥情勢，將移請衛生局行政調查，必要時移送檢調偵辦。

食藥署也與各電商平台合作，提醒賣家切勿違法販售藥品，並請電商平台依食藥署提供的關鍵字，主動巡查、即時下架非法販售資訊及賣場。