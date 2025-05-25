觀察站／國人盼「好死」 衛福部應啟動善終溝通

「好死」愈來愈難，台大公衛學院調查，逾八成六民眾支持末期病人醫助死亡，執政黨立委也提出安樂死草案。台中復健醫院前院長畢柳鶯提出書說明「斷食善終」經驗，協助民眾在家「斷食」，成為善終選項，但安寧緩和醫學會不贊同，發布聲明反對。

國內安寧緩和醫療發展領先各國，近年通過病人自主權利法，更是亞洲首部病人自主法規，善終觀念隨時間改變，國內立法隨之進步。

不過，各國醫界對安樂死、醫助死亡多持反對意見，我國安寧緩和醫學會，過去發布聲明反對安樂死，如今反對斷食善終，認為斷食非一體適用於臨終病人，而且有美化死亡之嫌。

斷食善終討論度高，凸顯民眾善終需求。畢柳鶯主張，自己不願臨終病人受苦，協助想拔除鼻胃管等維生醫療，卻被各醫院安寧病房拒收者，由居家護理團隊協助，在宅斷食。這解決過去病人家屬只能眼看家人受苦，卻無力相助窘境。

雙方意見兩極化，身為國內醫療主管機關，衛福部應出面調和鼎鼐，讓民眾面對死亡議題時有所依循，衛福部應正視斷食善終議題，啟動社會對話，邀集專家對末期病人處境提出意見，別讓臨終受苦病人無所適從。