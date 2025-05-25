斷食善終爭議 畢柳鶯：被安寧病房拒絕 只好自立自強

安寧緩和醫學會發布聲明反對「斷食善終」。對此，出書說明自己陪伴母親斷食的台中市立復健醫院前院長畢柳鶯表示，有些重症末期病人選擇自主斷食，是因為生存痛苦遠大於死亡，「想吃多少是病人自我選擇」。

畢柳鶯表示，自己協助進行斷食善終病人，為無意識插管病人、老衰病人及重病末期病人等，符合安寧緩和條例及病人自主權利法，讓病人不必被強迫餵食受苦，少數重度失能病人，選擇自主斷食，則是尊重病人意願。

病人依病主法及安寧緩和條例尋求自然死亡，在醫院卻經常碰壁。畢柳鶯表示，病情半年內不可避免死亡，即符合末期病人定義，國內許多醫師卻認定，可用鼻胃管、呼吸器維持生命，就不算末期病人，國內逾十萬人插管臥床，病人因此臥床長達廿、卅年，違背善終、病人自主精神。

畢柳鶯說，斷食善終獲廣大迴響，是因為許多末期病人被送至重症病房，仍被灌食牛奶、打點滴，病人「腫得像哆拉Ａ夢」，四肢滲水痛不欲生。家屬願意放手為無意識插管臥床者撤除維生醫療，卻被醫院安寧病房拒絕，只好自立自強，找居家醫療團隊協助。

畢柳鶯表示，自主斷食是國際趨勢，荷蘭二○一四年公布自主斷食臨床指引，該國死亡病人中，百分之二為末期病人自主斷食而死；美國壽險則照常給付自主斷食病人，未把自主斷食視為自殺而不給付。

畢柳鶯協助斷食善終對象，第一類為無復原可能無意識插管臥床病人，為其撤除維生醫療，占五成五；第二類是老衰臨終病人，避免被過度治療，在宅善終，占二成三；第三類是重症末期安寧治療，許多人仍痛不欲生，選擇自主減少或停止飲食自然往生，占一成一；第四類病人是重度失能持續惡化，自主斷食，占一成一。