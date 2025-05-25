斷食善終風潮 安寧緩和醫學會反對：非自然死
「好死」是人之所願，近年許多病人至醫院安寧病房表明尋求「斷食善終」，但台灣安寧緩和醫學會發布聲明表達反對，認為以「斷食」為手段，加速死亡進程，已非「自然死」，過程與價值也不符合「善終」，在醫學倫理及法律上皆有疑慮。
台灣安寧緩和醫學會發布聲明並呼籲三點：一、採取斷食以提早終結生命，並非自然「善終」，善終無須強行斷食。二、摒棄使用、散播或倡議所謂「斷食善終」說詞，以免誤導社會大眾的正確認知、病人的自主選擇。三、有關末期病人舒適進食、營養及流體餵養的論述，乃至自主停止飲食與飲水，應參考學會相關教材與指引。
安寧緩和醫學會常務理事、台大金山分院院長蔡兆勳表示，斷食善終並非學術名詞，沒有明確定義，病人期待減少無品質生活，卻因「斷食善終」引發誤會，尤其讓重度失能病人「加速死亡」，提早結束生命，學會對此非常憂心，發布聲明盼避免負面效應。
衛福部醫事司表示，贊成安寧緩和醫學會主張，但臨床案例情況各不同，是否執行斷食，須視個案情況而定。
最近一位年約五十歲女士，來到台大安寧病房堅持斷食，在床頭貼上「告示牌」，要求醫護別再勸她進食。蔡兆勳聆聽病人訴說自身情況後，透過團隊的關心照護，該女士因而改變決定。「病人太苦了，多支持與關懷，才有機會讓她轉念」，患者後來印出佛像分送病友，在信仰支持下安然離世。病人善終，家人安心
蔡兆勳認為，醫師不該強迫餵食臨終病人，但也不該讓病人「被斷食」，臨床上安寧緩和醫療依病人消化吸收情況，酌量調整進食量或鼻胃管灌食量，至臨終前，病人因病情發展，食量遞減，最終自然停止飲食，這才是自然死，反觀斷食善終是「人為計畫性斷食」，以讓病人死亡為目標。
「一心想死的人，怎會善終？」蔡兆勳表示，從事安寧緩和醫療數十年，從善終病人觀察，末期病人需要「被愛與關心」才能做好面對死亡的調適，繼續走完人生的旅途。強行斷食，病人必須忍受生理飢餓的不適，因痛苦而尋求提早結束生命，人生最後一段路一定不平靜。
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