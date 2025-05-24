善終的選擇4／九旬馬爺爺拒鼻胃管 辦生前告別安然離世

醫療進步，卻讓死亡變得淒慘？台中市立復健醫院前院長畢柳鶯著書說明斷食善終後，許多末期患者向她尋求諮詢，她分享紀錄短片「順行」的主角，馬爺爺在家人陪伴下走完人生最後一哩路的過程。

馬爺爺九十歲，因血尿被家人送至醫院，醫師勸他裝上鼻胃管。雖然抗拒，醫護動用四人讓他插上鼻胃管，同時也為他安排手術裝上胃造口，每天灌食牛奶。持續一年多，馬爺爺病況一直未改善，家屬最後尊重他的意願，為他拔除鼻胃管。馬爺爺在舉辦生前告別式後，安然離世。

畢柳鶯說，馬爺爺在臨終前的一年多的時間裡，每天被灌食六罐牛奶，他因為經常有痰，容易溢奶，還常常胃食道逆流，為此經常掛急診住院。女兒從美國回來，聽到父親整日呻吟哀嚎，深感父親痛苦不堪，最終同意讓父親自然斷食。

畢柳鶯探視馬爺爺時，發現他並非完全沒有意識，能透過肢體語言表達自己不希望被灌食，且與家人一起欣賞過去的照片，也有反應。尊重意願為馬爺爺拔掉鼻胃管後，從每日三餐至每日兩餐、一餐，最終以少許水分濕潤口腔，減少不適，並舉辦生前告別式，國內外子孫都回台相伴。

畢柳鶯說，馬爺爺從斷食至過世共二周，此過程拍攝成紀錄片「順行」，協助拍攝的導演表示，有人看了紀錄片後十分感嘆，「這時代還有如此幸福的死亡過程，簡直不可思議。」馬爺爺的女兒也向她表示，當初為父親插上鼻胃管，也許是錯誤的決定。

另一位比丘尼的弟弟，因車禍導致頸椎損傷癱瘓，比丘尼不忍弟弟受苦，向他說明斷食善終的概念後，弟弟表達意願。畢柳鶯表示，病人妻子雖不捨先生，但在先生持續忍受痛苦十個月後，最終同意放手。病人回家後，也在家人陪伴下舉辦生前告別式，軍校同學十多人一起為他唱軍歌。比丘尼看到弟弟表情堅毅，最後安詳離開人世。