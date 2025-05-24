善終的選擇1／斷食善終風氣盛 安寧緩和醫學會聲明反對

斷食善終備受討論，想至安寧病房自主尋求斷食善終病人增加，台灣安寧緩和醫學會發布聲明，表達反對「斷食善終」。聲明指出，以「斷食」為手段，加速死亡進程，已非「自然死」，過程與價值也不符合「善終」，在醫學倫理及法律上皆有疑慮。

台灣安寧緩和醫學會發布聲明並呼籲三點： 一、採取斷食以提早終結生命，並非自然「善終」，善終無須強行斷食。 二、摒棄使用、散播或倡議所謂「斷食善終」說詞，以免誤導社會大眾的正確認知、病人的自主選擇。 三、有關末期病人舒適進食、營養及流體餵養的論述，乃至自主停止飲食與飲水的議題，應參考學會出版相關教材與指引。

衛福部醫事司表示，贊成安寧緩和醫學會主張，但臨床案例情況各不同，是否執行斷食，須視個案情況而定。

安寧緩和醫學會常務理事、台大金山分院院長蔡兆勳表示，斷食善終並非學術名詞，沒有明確定義，病人期待減少無品質生活，卻因「斷食善終」引發誤會，尤其讓重度失能病人「加速死亡」，提早結束生命，學會對此非常憂心，發布聲明，盼避免負面效應。

最近一位年約五十歲女士，來到台大安寧病房堅持斷食，在床頭貼上「告示牌」，要求醫護別再勸她進食。蔡兆勳聆聽病人訴說自身情況後，透過團隊的關心照護，該女士改變決定。「病人太苦了，多支持與關懷，才有機會讓她轉念」，患者後來印出佛像分送病友，在信仰支持下安然離世，病人善終，家人安心。

另有一名四十多歲癌症末期病人，已無法說話，進食也很痛苦，原先想赴國外安樂死，因費用太高、路途太遠作罷。這位患者依病主法簽署預立醫療決定，激動的要求醫師為他拔掉維持飲食的胃造口。蔡兆勳表示，病人雖依法有權利拔除胃造口，但評估發現家屬還需時間準備，勸病人至安寧病房接受照顧，最後病人打消拔除胃造口念頭。

蔡兆勳認為，醫師不該強迫餵食臨終病人，但也不該讓病人「被斷食」，臨床上安寧緩和醫療依病人消化吸收情況，酌量調整進食量或鼻胃管灌食量，至臨終前，病人因病情發展，食量遞減，最終自然停止飲食，這是自然死，反觀斷食善終是「人為計畫性斷食」，以讓病人死亡為目標。

「病人是否減少飲食，不可一概而論。」蔡兆勳表示，他擬訂「自然進食與否的臨床評估與照護參考」，依病人是否可自行表達意願，病情是否允許進食，以及病人是否已依病人自主權利法，簽訂預立醫療決，盼在尊重病人意願，以病人最大利益考量前提下，幫助病人圓滿善終。

「一心想死的人，怎會善終？」蔡兆勳表示，從事安寧緩和醫療數十年，從善終病人的觀察，末期病人需要「被愛與關心」才能做好面對死亡的調適，繼續走完人生的旅途。強行斷食，病人必須忍受生理飢餓的不適，因痛苦而尋求提早結束生命，人生最後一段路一定不平靜。

●台灣安寧緩和醫學學會關於所謂「斷食善終」議題之立場聲明

https://www.hospicemed.org.tw/ehc-tahpm/s/w/Statement/article/02288bcd98d14880b67e2132bf49b674