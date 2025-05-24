善終的選擇2／倡斷食善終 畢柳鶯：無效醫療讓臨終生不如死

安寧緩和醫學會發布聲明，認為斷食善終加速病人死亡。對此，出書說明自己陪伴母親斷食的台中市立復健醫院前院長畢柳鶯表示，有些重症末期病人選擇自主斷食，是因為生存痛苦遠大於死亡，「想吃多少是病人自我選擇。」

畢柳鶯表示，自己協助進行斷食善終者，為無意識插管病人、老衰病人及重病末期病人等，符合安寧緩和條例及病人自主權利法，讓病人不必被強迫餵食受苦；少數重度失能病人，選擇自主斷食，則是尊重病人意願。

病人依病主法及安寧緩和條例尋求自然死亡，在醫院卻經常碰壁。畢柳鶯表示，病情半年內不可避免死亡，即符合末期病人定義，國內許多醫師卻認定，可用鼻胃管、呼吸器維持生命，就不算末期病人，國內逾十萬人插管臥床，病人因此臥床長達廿、卅年，違背善終、病人自主精神。

畢柳鶯說，斷食善終獲廣大迴響，是因為許多末期病人被送至重症病房，仍被灌食牛奶、打點滴，病人「腫得像哆拉A夢」，四肢滲水痛不欲生。家屬願意放手為無意識插管臥床者撤除維生醫療，卻被醫院安寧病房拒絕，只好自立自強，找居家醫療團隊協助。

畢柳鶯表示，自主斷食是國際趨勢，荷蘭二〇一四年公布自主斷食臨床指引，該國死亡病人中，百分之二為末期病人自主斷食而死；美國壽險則照常給付自主斷食病人，未把自主斷食視為自殺，而不予給付。

畢柳鶯感嘆，自己不捨眾生痛苦，卻遭受抨擊指責，學會既已發布聲明，未來斷食善終議題可被討論，許多病人依法尋求撤除維生醫療而不得，只好自行斷食，或找自己協助。她說，持續要求病人按照醫師見解維持飲食，只會讓更多病人受無效醫療所苦。

畢柳鶯協助斷食善終對象有四類：

第一類：無復原可能無意識插管臥床病人，占五成五。依安寧緩和條例，無復原可能之無意識者家屬，可代理撤除維生醫療，讓病人回歸自然死亡。

第二類： 老衰臨終病人，占二成三，為避免被施予過度治療，延遲死亡，不送醫而在宅善終。

第三類：接受安寧治療重症末期病人，占一成一。許多人仍痛不欲生，選擇自主減少或停止飲食讓身體輕鬆自然往生。

第四類：重度失能，無法治療只會持續惡化，占一成一，因進食困難拒絕人工餵食，自主斷食善終。