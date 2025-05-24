快訊

損失慘重！新開幕龜吼漁夫市集蟹蝦死亡 顧客抱怨吃不到

比H20規格低！傳輝達為大陸出全新AI晶片 不採台積電CoWoS技術

新北民宅3樓火警延燒4樓陽台 消防急出動72人搶救撲滅

善終的選擇2／倡斷食善終 畢柳鶯：無效醫療讓臨終生不如死

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
出書說明自己陪伴母親斷食的台中市立復健醫院前院長畢柳鶯表示，有些重症末期病人選擇自主斷食，是因為生存痛苦遠大於死亡。本報資料照片
出書說明自己陪伴母親斷食的台中市立復健醫院前院長畢柳鶯表示，有些重症末期病人選擇自主斷食，是因為生存痛苦遠大於死亡。本報資料照片

安寧緩和醫學會發布聲明，認為斷食善終加速病人死亡。對此，出書說明自己陪伴母親斷食的台中市立復健醫院前院長畢柳鶯表示，有些重症末期病人選擇自主斷食，是因為生存痛苦遠大於死亡，「想吃多少是病人自我選擇。」

畢柳鶯表示，自己協助進行斷食善終者，為無意識插管病人、老衰病人及重病末期病人等，符合安寧緩和條例及病人自主權利法，讓病人不必被強迫餵食受苦；少數重度失能病人，選擇自主斷食，則是尊重病人意願。

病人依病主法及安寧緩和條例尋求自然死亡，在醫院卻經常碰壁。畢柳鶯表示，病情半年內不可避免死亡，即符合末期病人定義，國內許多醫師卻認定，可用鼻胃管、呼吸器維持生命，就不算末期病人，國內逾十萬人插管臥床，病人因此臥床長達廿、卅年，違背善終、病人自主精神。

畢柳鶯說，斷食善終獲廣大迴響，是因為許多末期病人被送至重症病房，仍被灌食牛奶、打點滴，病人「腫得像哆拉A夢」，四肢滲水痛不欲生。家屬願意放手為無意識插管臥床者撤除維生醫療，卻被醫院安寧病房拒絕，只好自立自強，找居家醫療團隊協助。

畢柳鶯表示，自主斷食是國際趨勢，荷蘭二〇一四年公布自主斷食臨床指引，該國死亡病人中，百分之二為末期病人自主斷食而死；美國壽險則照常給付自主斷食病人，未把自主斷食視為自殺，而不予給付。

畢柳鶯感嘆，自己不捨眾生痛苦，卻遭受抨擊指責，學會既已發布聲明，未來斷食善終議題可被討論，許多病人依法尋求撤除維生醫療而不得，只好自行斷食，或找自己協助。她說，持續要求病人按照醫師見解維持飲食，只會讓更多病人受無效醫療所苦。

畢柳鶯協助斷食善終對象有四類：

第一類：無復原可能無意識插管臥床病人，占五成五。依安寧緩和條例，無復原可能之無意識者家屬，可代理撤除維生醫療，讓病人回歸自然死亡。

第二類： 老衰臨終病人，占二成三，為避免被施予過度治療，延遲死亡，不送醫而在宅善終。

第三類：接受安寧治療重症末期病人，占一成一。許多人仍痛不欲生，選擇自主減少或停止飲食讓身體輕鬆自然往生。

第四類：重度失能，無法治療只會持續惡化，占一成一，因進食困難拒絕人工餵食，自主斷食善終。

醫師 死亡 意識

延伸閱讀

新冠來勢猛 羅一鈞：單周病例恐破10萬 疫苗接種近2萬劑

新冠連6周上升 壯年癌友住院3周後併發呼吸衰竭致死

躺進ICU才後悔！重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

11個月男嬰重症哮吼 新冠就診連5周上升 下月恐達高峰

相關新聞

一張圖看天氣！ 下周又有鋒面到 全台慎防劇烈天氣

氣象署表示，明後兩天雖然鋒面遠離，不過受到東北季風影響，水氣仍多，各地有局部短暫陣雨機率，中南部則要注意雷雨；下周二(2...

疑釀陽明山火燒山 國研院拆除全台空品感測器鋰電池

陽明山四月中旬發生火燒山，初判與國科會轄下國研院國網中心一項科研計畫所設置的感測儀有關。國科會主委吳誠文今日親自上山調查...

世衛大流行病協定 專家憂加劇地緣政治難獲關鍵資源

世界衛生組織通過大流行病協定，專家擔心加劇地緣政治問題，儘管台灣在全球衛生作出貢獻，但由於不具備世界衛生組織會員身分，仍...

善終的選擇4／九旬馬爺爺拒鼻胃管 辦生前告別安然離世

醫療進步，卻讓死亡變得淒慘？台中市立復健醫院前院長畢柳鶯著書說明斷食善終後，許多末期患者向她尋求諮詢，她分享紀錄短片「順...

善終的選擇1／斷食善終風氣盛 安寧緩和醫學會聲明反對

斷食善終備受討論，想至安寧病房自主尋求斷食善終病人增加，台灣安寧緩和醫學會發布聲明，表達反對「斷食善終」。聲明指出，以「...

善終的選擇3／張媽媽臨終前想吃基隆小吃 女兒飛車去買

張媽媽八十多歲時罹患惡性度極高的膽管癌，張小姐說，從確診到過世二年半，陪同母親進出台大門診、病房共六十七次。臨終前，張媽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。