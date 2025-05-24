善終的選擇3／張媽媽臨終前想吃基隆小吃 女兒飛車去買
張媽媽八十多歲時罹患惡性度極高的膽管癌，張小姐說，從確診到過世二年半，陪同母親進出台大門診、病房共六十七次。臨終前，張媽媽選擇進入安寧病房，依安寧緩和條例，簽署拒絕心肺復甦、插管， 但直至臨終前，張媽媽都還有意願進食，自己與家人常遠赴基隆買回媽媽指定的廟口糖葫蘆、鼎邊銼等小吃。
張小姐表示，母親住安寧病房，心安、平安地進入善終過程，參與病房團康活動，過程中按部就班減少攝食，但「她要吃一口，我也很開心」，張媽媽喜歡吃鹹粥，自己一大清早起床，跑二、三個地方為媽媽張羅；張媽媽想吃基隆廟口的食物，她就從台北開車去買回來。
張媽媽在安寧病房裡慢慢往生，張小姐說，「到現在我都很捨不得母親，有機會應該及時孝順珍惜。」但對於自己有時間好好道別，生死兩相安，非常感謝。
鄭小姐的母親九十多歲時中風，加上腎衰竭，必須洗腎，此後成為經常出入台大醫院的常客。鄭小姐於是做出艱難決定，把母親轉入安寧病房。鄭媽媽一直插著鼻胃管維持營養供應，但因為已經失智，每天能和人互動的時間愈來愈少，但只要她願意，就會到交誼廳與其他病友一起唱歌，或讓志工幫忙按摩，「母親最後的時間過得很快樂。」
台大安寧病房有團康活動、慶生等活動，且依照不同信仰，有安排法師、牧師等，輔導家屬，還有志工協助沐浴。鄭小姐說，媽媽過世的前二個月，過得非常開心，她說自己很感恩母親離開前，沒有骨瘦如柴，維持原本白白胖胖的福態形象，在媽媽最後一段日子「進食不是增加負擔，而是減輕不適與痛苦。」
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