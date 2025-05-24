新住民藝術齊發聲「八方藝術節」開幕 展現文化交匯之美

回應社會趨勢並促進文化共融，由國立台灣美術館、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心、壹元書院及台中YMCA共同主辦的「八方藝術節」，今(24)日在國美館舉辦開幕式，正式啟動為期3個月系列活動，新住民藝術齊發聲，展現文化交匯之美。

根據內政部統計，台灣新住民人口已突破100萬人，占總人口數的比率接近4.3%，其中尤以中部地區成長最為顯著，成為多元文化發展的關鍵力量。「八方藝術節」正是推動文化理解與藝術參與的關鍵平台，即日起於國美館多媒體講堂外走廊展出。

本屆藝術節以「共容‧共榮」為核心精神，規劃四大主軸：藝展、市集、講座與手作工坊，邀請來自東南亞、美洲及歐洲等地的新住民藝術家與在地創作者，透過跨文化展演與交流活動，展現多元族群在台灣的藝術實踐成果。

開幕展覽「時光。印記」由新加坡國寶級藝術家黃意會擔綱，展出作品，涵蓋26幅紙刻版畫及6幅油畫，為藝術家20年前創作精華，首次在台完整展出。版畫作品以細膩刀痕展現時間流動意象，油畫則跳脫以往抽象風格，轉以人物主題呈現深層人文關懷，具高度藝術價值與文化意涵。

今天的開幕活動，包括國立臺灣美術館館長陳貺怡、台中市文化局副局長曾能汀、藝術家黃意會、策展人賴慕芬、收藏家也是台灣引興董事長王慶華，以及藝術家等各界代表近百人到場。

開幕活動亦展現台灣新住民第二代的創意與能量，包含越南阮芳鴛率團演奏藍染服飾陶笛演出、柬埔寨新二代創作歌手張愷倫演唱自創曲，以及由印尼與泰國姐妹組成的「印證幸福文化舞團」帶來傳統舞蹈，呈現多元文化交流成果。

賴慕芬指出，「八方藝術節」參展藝術家橫跨多國，包括越南立體捲紙藝術家阮氏雪、美國新住民藝術家陳映潔與畢森德、荷台混血青年黎幼那父子、台灣藝術家馮孝英、張志鴻、袁之靜、廖芳乙、李文武、黃文棟等；作品媒材涵蓋漆器、雕刻、書法、油畫與膠彩，主題聚焦女性、移民與人文關懷。