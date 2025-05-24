迎戰台灣高齡少子化 林靜儀提2大利器

衛福部政務次長林靜儀今出席台中醫院國際研討會時，針對政府面臨台灣高齡化與少子化挑戰，提出三高防治888計畫與癌症篩檢與治療，以及建立幼兒專責制等2大利器，讓長者健康在地老化、孩子獲優質醫療照顧，讓台灣醫療更具韌性。

台中醫院慶祝建院130年，今攜手台灣健康產業平衡計分卡管理協會年會，共同舉辦「健康照護產業的韌性發展與策略轉型國際研討會」，為建院130周年慶系列研討會揭開序幕。

今天首場國際研討會，邀林靜儀演講「高齡少子化醫療服務永續」、健保署前署長李伯璋談「務實健保改革」等，與會包括日本、非洲迦納等國醫學中心與醫學大學教授，衛福部醫福會副執行長林名男、台中市衛生局副局長邱惠慈等人，國際醫界菁英的經驗傳承，精進台灣醫療品質與教學研究。

林靜儀表示，新冠疫情後，全球都發生護理師離職或學成後未進入職場的困境，所以改善並提供護理人員良好的職場環境，讓醫院管理更友善且彈性，是政府此刻責無旁貸的任務。

台中醫院院長黃元德分享，院方配合國家政策，為護理師調薪3%，透過科技化及資訊化改善護理工作，並設立托嬰中心照顧員工與鄰近社區鄰居的幼兒，讓護理師安心上班，擁有幸福職場的感受，願意繼續在醫院為台灣醫療共同努力。