全台最潮農村派對！五月瘋藍莓 台中水保樂園熱鬧登場

你聽過MLB嗎？這次不是棒球，而是台灣國產藍莓大聯盟(Major League Blueberry)！而藍莓不但可以這麼潮，還能成為農村永續發展的明星農作物。《五月瘋藍莓～台中水保樂園》24日、25日兩天盛大登場，台中草悟道也化身為熱鬧有趣、又兼具教育與永續意義的農村嘉年華。

此次活動由農業部農村發展及水土保持署台中分署及台中市政府農業局共同主辦，集結中苗地區超過50位青農、社區與中區環境教育場所聯盟共襄盛舉。活動以「藍莓」為主軸，打造全台首場以國產藍莓為主題的農村派對。

現場除了有超過50個農村創意市集攤位，還有藍莓鮮果、藍莓苗、氣泡水、冰棒、冰淇淋、爆米花、手作甜點等創新藍莓產品，更設有親子體驗與農村環境教育展區，讓民眾吃、逛、學一次滿足。

農業部農村水保署長李鎮洋表示，5月是「農村水保月」，透過藍莓這個創新主題，強化民眾對水土保持、防災、綠色農業的重視。期望提升民眾對農村產業與環境議題的關注，同時促進農村產業升級與社區凝聚，共同打造具韌性、共榮共好的永續家園。

台中分署長陳榮俊也指出，國產藍莓年產量僅50公噸，占市場還不到總需求量(3,000公噸)的2%。正因為新興產業，藍莓成為極具潛力的「藍海農業」，希望未來能透過政府輔導，吸引更多農民投入，開創農村產業新局。

活動不只好玩，還充滿人情味與生命力！來自中部地區的孩子們在「藍莓寶寶舞蹈PK賽」中展現青春活力。最動人的是，今年95歲的陳阿嬤也帶領社區長輩們一起登台，跳出「藍莓啦啦應援舞」。

「雖然腿腳慢了，但我的心，還在跳舞。」阿嬤的一句話，道盡她年輕時未完成的舞台夢。透過綠色照顧計畫，阿嬤與夥伴們終於圓夢，勇敢站上舞台，重拾對生活的熱情。

活動現場也規劃「藍莓創意甜點義賣區」，由弘光科大食品科技系師生與主辦單位合作，打造全台最大的藍莓蛋糕。此外，還推出現時限量「藍莓客製甜點禮盒」，原價550元，現場優惠價只要200元，絕對是錯過會捶心肝的好物，義賣所得將全數捐贈台中家扶中心，邀請大家一起用行動做愛心。

不只是吃喝逛市集，今晚還有「五月瘋藍莓～狂歡音樂會」，邀請民視霸氣樂團于浩威、王瞳、人氣歌手楊淨宇與Wonderful爵士樂團接力演出，帶來一場結合音樂、農業與生活美學的派對。現場更設有「微醺調飲區」，民眾可以一邊感受音樂魅力，一邊放鬆享受農村的Chill氛圍。

為讓民眾深入認識水土保持與農村永續經營，現場設有「環境教育闖關區」，集滿12點即可兌換限量藍莓寶寶頭飾、客製好禮。現場還有國產藍莓苗展示與販售，讓民眾化身為陽台小農，親手種下這顆藍海農業的希望之星。