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一張圖看天氣！下周4變化 兩日「全台濕爆」各地恐炸雷雨

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一張圖看天氣！ 下周又有鋒面到 全台慎防劇烈天氣

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象署表示，明後兩天雖然鋒面遠離，不過受到東北季風影響，水氣仍多，各地有局部短暫陣雨機率，中南部則要注意雷雨。圖／氣象署提供
氣象署表示，明後兩天雖然鋒面遠離，不過受到東北季風影響，水氣仍多，各地有局部短暫陣雨機率，中南部則要注意雷雨。圖／氣象署提供

氣象署表示，明後兩天雖然鋒面遠離，不過受到東北季風影響，水氣仍多，各地有局部短暫陣雨機率，中南部則要注意雷雨；下周二(27日)則是未來一周天氣最穩定的一天，各地多雲到晴，不過28日下半天開始，又有另一波鋒面接近，29日全台雨勢明顯。

氣象署表示，明天鋒面會移動到巴士海峽上方，不過明後兩天水氣仍然偏多，各地有局部短暫陣雨發生的機率，中南部地區則有較大雨勢發生機率，甚至可能會出現雷雨。

氣象署表示，隨著鋒面遠離，27日將是本周天氣最穩定的一天，各地都是多雲到晴的天氣，僅恆春、東半部地區會出現零星短暫陣雨，午後則要注意山區以及南部地區容易有局部短暫陣雨。

氣象署表示，28日下半天，隨著另一波風片接近，西半部將有局部短暫陣雨，且愈晚雨勢愈明顯。29日，這波鋒面將影響全台，各地都會出現陣雨或雷雨的天氣，也是本周雨勢最明顯的一天。

氣象署提醒，這波鋒面水氣比上一波充足，且結構良好，整體下雨時間會比較長，間隔時間也不多，尤其是西半部容易有局部大雨發生機率。

氣象署表示，30日，隨著鋒面移動到巴士海峽上方，各地雨勢會趨緩，不過南部、花東地區仍容易有陣雨或雷雨發生機率，31日水氣更少，僅剩花東、恆春半島容易有局部短暫陣雨，其他地區都是多雲天氣。

氣溫方面，氣象署表示，明後兩天受到東北季風影響，北部、宜花地區整天都偏涼，溫度僅20至25度，中南部、台東地區白天則是28至30度，夜晚清晨則只有23至25度。

氣象署表示，27日因雨勢較緩，氣溫會稍微回升，各地都有30度以上高溫，不過28、29日受到鋒面影響，氣溫又會再下降，白天高溫約25至28度，夜晚清晨則只有21至25度。

氣象署表示，明後兩天受到東北季風影響，北部、宜花地區整天都偏涼，溫度僅20至25度。圖／氣象署提供
氣象署表示，明後兩天受到東北季風影響，北部、宜花地區整天都偏涼，溫度僅20至25度。圖／氣象署提供

鋒面 氣象署

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