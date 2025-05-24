疑釀陽明山火燒山 國研院拆除全台空品感測器鋰電池

陽明山四月中旬發生火燒山，初判與國科會轄下國研院國網中心一項科研計畫所設置的感測儀有關。國科會主委吳誠文今日親自上山調查，並表示為避免類似情形再度發生，國研院已拆除全台各地所有內建鋰電池的空氣品質感測器。

陽明山國家公園管理處日前指出，七星山步道區域火災，初判為國研院國網中心在執行科研計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，火勢延燒逾五小時才撲滅。

國科會主委吳誠文今天表示，全案由檢警單位偵查中，國研院全力配合；並為避免類似情形再度發生，國研院已拆除全台各地，所有內建鋰電池的空氣品質感測器。

國研院國網中心於2022年委託廠商，在陽明山小油坑架設三支含有太陽能供電模組的空氣品質感測器，透過Band 20無線電波段，將感測資料傳輸回國網中心主機，驗證Band 20在沒有商用無線網路5G、6G及惡劣環境中，亦可傳輸資料。

吳誠文指出，4月14日的失火事件，疑似由空氣品質感測器太陽能供電模組的鋰電池所引起，因此國網中心在今年4月底之前已經拆除了安裝在新竹市、南投縣、台南市及嘉義縣的16支內建鋰電池的空氣品質感測器。此外，國研院也要求轄下各中心完整盤點所有設置在全國各處的科研儀器設備，並且落實管理與監控機制，加強風險管控，確保所有科研儀器的安全性。

根據內政部國家公園署指出，此次火災受損面積約4.5公頃，災損範圍多為芒草及少部分箭竹林植被。吳誠文談到，已責成國研院全力協助後續的復原與監測工作，協助內政部國家公園署及陽明山國家公園管理處掌握復原狀況。