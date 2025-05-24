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張立人奪台新藝術獎大獎 盼展覽獻給努力生活的人

中央社／ 台北24日電

藝術家張立人個展「戰鬥之城．終」去年於北師美術館展出，吸引逾12萬觀展人次，今天獲得第23屆台新藝術獎年度大獎，叫好叫座。張立人說，這檔展覽希望獻給每個努力生活的人。

「戰鬥之城．終」展為張立人自2010年開啟「戰鬥之城」創作後首次完整展出，涵蓋模型、錄像、漫畫等媒材，探討藝術家生命本質。台新藝術獎提名觀察人暨複選委員鄭勝華指出，「戰鬥之城．終」展成功展現藝術作品的擬造威力，激發觀眾對真實細膩的理解與深刻感受。

張立人獲獎後表示，「戰鬥之城．終」展示獻給每個努力生活的人，這是他的初衷，不管人在任何地方，例如在台南賣蛋炒飯，還是在偏遠的文化館當個館員，那都是有意義的，「這是價值觀的展現，也不用在高級場館展出才有意義。」

張立人說，展覽想呈現「軌跡」，讓人以不同方式理解藝術家命運，不管是模型、錄像或漫畫，這些敘事都只是為了要讓意識或身體可以到達某個地方，在過程中再拋棄對這些事物的理解，「在這麼大的世界中，如果有人理解你在做什麼是非常非常重要的，也是我持續創作的原因之一。」

第23屆台新藝術獎頒獎典禮今天舉行，除年度大獎外，也頒發視覺藝術獎給藝術家倪祥的「大家都來看你了」個展，表演藝術獎得主則由末路小花X許芃的「睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫！（白蘿蔔、釘牙、她的雞、（以及她的後人））」獲得。

「大家都來看你了」個展取自倪祥照護家人的親身經驗，映照高齡化社會下陪病關係的身心負荷。倪祥因工作未能到場，透過展覽團隊代表馮志銘現場撥打電話「連線」致意感謝大家。

馮志銘說，倪祥將「大家都來看你了」視作一場長照的駐村成果展，而他們在過程中也如同「照顧作品的長照者」，此次許多入圍者都是倪祥的好友或敬畏的藝術家，不論誰得獎都會很開心，在藝術創作中各自發現有意義的事情。

「睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫！」是搬演於許芃百年祖厝的作品，以不想納入夫家宗祠的女性出發。許芃特別感謝願意前往看戲的觀眾，也感謝參與者，讓原是一人對先祖困惑的作品，因此成遊子的群聚，以及更為寬闊的北漂、回鄉還有那些認不得或不願意認得鄉野的情怯之情。

長照 觀眾 藝術家

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