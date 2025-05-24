海象不佳 布袋-馬公船班明多數調整

受海象不佳影響，交通部航港局表示，明（25）日布袋往返馬公多數船班時間調整，請旅客多留意。

布袋往馬公航線異動航班內容包括：藍鵲輪 原訂9:50異動為8:00開航。雲豹輪 原訂原10:30異動為8:15開航。太吉之星3號原訂9:30異動為8:00開航。滿天星2號原訂10:00異動為8:00開航。凱旋8號原訂10:00異動為8:15開航。太吉之星2號原訂10:30異動為8:30開航。

馬公往布袋的藍鵲輪 原訂16:15異動為11:00開航。雲豹輪 11:15 （維持不變）。太吉之星3號原訂16:30異動為10:30開航。滿天星2號原訂16:00異動為10:45開航。凱旋8號 原訂16:00異動為10:45開航。太吉之星2號原訂16:45異動為11:00開航。