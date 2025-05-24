快訊

65歲退休享清閒？獨居父「像換了個人」 兒子半年後返家一幕揪心

世壯運／男籃首戰險勝蒙古！林冠綸飆28分、陳信安客串控球

聽新聞
0:00 / 0:00

海象不佳 布袋-馬公船班明多數調整

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
圖為藍鵲輪。圖／航港局提供
圖為藍鵲輪。圖／航港局提供

受海象不佳影響，交通部航港局表示，明（25）日布袋往返馬公多數船班時間調整，請旅客多留意。

布袋往馬公航線異動航班內容包括：藍鵲輪 原訂9:50異動為8:00開航。雲豹輪 原訂原10:30異動為8:15開航。太吉之星3號原訂9:30異動為8:00開航。滿天星2號原訂10:00異動為8:00開航。凱旋8號原訂10:00異動為8:15開航。太吉之星2號原訂10:30異動為8:30開航。

馬公往布袋的藍鵲輪 原訂16:15異動為11:00開航。雲豹輪 11:15 （維持不變）。太吉之星3號原訂16:30異動為10:30開航。滿天星2號原訂16:00異動為10:45開航。凱旋8號 原訂16:00異動為10:45開航。太吉之星2號原訂16:45異動為11:00開航。

馬公 藍鵲 航港局

延伸閱讀

星宇航空開航加州安大略 攜手超跑車商禮遇頭等艙旅客

馬公中興國小畢業生挑戰小鐵人 校長：學會堅持

星宇6月2日開航加州安大略 「不死鳥」郭泓志任代言人

影／星宇航空開航加州安大略 郭泓志擔任宣傳大使

相關新聞

暴雨襲擊淡水捷運站 搭車見車廂內有小溪流

受到鋒面影響，中部以北豪大雨，今早淡水捷運站受到大雨影響，雨水潑進車廂內，民眾形容「像車廂內有一條小溪流」，認為車站設計...

蝦皮賣家上架免疫製劑1盒4千元 食藥署：最高可關7年

有業者在蝦皮上販售未經核准輸入的異位性皮膚炎免疫抑制劑，由於原廠藥物昂貴，臨床醫師指出，不少病人為節省費用，選擇使用這類...

雷雨影響桃機一度因安全因素暫停作業 部分航機轉降

氣象署今天一早針對北北基桃發布大雨特報，桃園航空氣象台自今天上午09:07發布雷雨當空警報，持續至09:43警報解除。機...

雷雨當空 台中機場上午11時56分起暫停地面作業

因雷雨當空，民航局表示，台中機場上午11時56分起暫停地面作業。部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航...

疑釀陽明山火燒山 國研院拆除全台空品感測器鋰電池

陽明山四月中旬發生火燒山，初判與國科會轄下國研院國網中心一項科研計畫所設置的感測儀有關。國科會主委吳誠文今日親自上山調查...

25日北台灣溼涼 28日鋒面來襲

交通部中央氣象署表示，明天、26日水氣偏多，加上受到東北季風影響，北部和宜、花地區仍偏濕涼，預計高溫攝氏22至25度，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。