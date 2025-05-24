快訊

台南啃老兒弒父…上月才通報家暴 鄰居：死者羨慕別家小孩「從不提兒子」

歐中高層經貿對話取消？歐駐陸大使喊「沒進展」 願放棄關鍵貿易談判

聽新聞
0:00 / 0:00

自殺通報女多於男 家暴相對人、被害人是高危險群

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
根據我國自殺死亡以及自殺通報統計分析，自殺通報女性多於男性。示意圖。本報資料照片
根據我國自殺死亡以及自殺通報統計分析，自殺通報女性多於男性。示意圖。本報資料照片

根據2023年死因統計，自殺是我國死因第11名，有3898人選擇輕生結束生命。林口長庚醫院精神醫學部主治醫師、台灣自殺防治協會常務理事張家銘指出，男性自殺死亡多於女性，但自殺通報卻是女性多於男性，同時提醒，家暴相對人、被害人自殺風險高。

醫師公會全聯會今舉辦「第一線人員之自殺防治守門人訓練」線上課程，張家銘以「自殺防治的現狀與發展趨勢」為題，解析近年數據。2023年男性自殺2500人、女性1398人，男生自殺幾乎是女性兩倍，依照年齡區分，除65歲以上長者自殺率下降外，其他年齡層都增加，不少還在就讀的學生提早結束生命。

依據自殺通報資料 ，2023年有4萬7735人。張家銘指出，自殺通報是指有企圖自殺者，跟自殺死亡不同，女生較多有3萬1811人，男生則是1萬5902人。若依據年齡區分，15至24歲自殺通報最多並且上升快速，高達1萬3249人，必須留意。

另外，張家銘提醒特殊身分者可以多加留意，連結醫療跟社福資源，2023年分析自殺通報中有身分註記者有1萬3169人是家暴被害人（28%）、1萬1203人是家暴相對人（24%）、1萬2人為身心障礙（21%）、8000人為脆弱家庭（17%）、7149屬於精照列管（14%）。

張家銘說，雖然獲救後不少企圖自殺者不再自殺，一年再自殺死亡率1.1%，後續關懷治療可避免罕事，但不可過度仰賴自殺通報系統，只有不到三成的自殺死亡者生前曾經被通報。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

死亡率 家暴

延伸閱讀

快走抗慢性發炎又穩定心律 醫傳授掌握日常3時機

為何要吃綠色蔬菜？ 醫揭綠色小精靈建構人體防護力

三峽駕駛疑似暴衝釀3死 醫曝恐「大腦煞車」機制壞了

關節痛非老化竟與腸道有關？ 醫教三招養腸法找回健康

相關新聞

暴雨襲擊淡水捷運站 搭車見車廂內有小溪流

受到鋒面影響，中部以北豪大雨，今早淡水捷運站受到大雨影響，雨水潑進車廂內，民眾形容「像車廂內有一條小溪流」，認為車站設計...

蝦皮賣家上架免疫製劑1盒4千元 食藥署：最高可關7年

有業者在蝦皮上販售未經核准輸入的異位性皮膚炎免疫抑制劑，由於原廠藥物昂貴，臨床醫師指出，不少病人為節省費用，選擇使用這類...

雷雨影響桃機一度因安全因素暫停作業 部分航機轉降

氣象署今天一早針對北北基桃發布大雨特報，桃園航空氣象台自今天上午09:07發布雷雨當空警報，持續至09:43警報解除。機...

雷雨當空 台中機場上午11時56分起暫停地面作業

因雷雨當空，民航局表示，台中機場上午11時56分起暫停地面作業。部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航...

海象不佳 布袋-馬公船班明多數調整

受海象不佳影響，交通部航港局表示，明（25）日布袋往返馬公多數船班時間調整，請旅客多留意。

自殺通報女多於男 家暴相對人、被害人是高危險群

根據2023年死因統計，自殺是我國死因第11名，有3898人選擇輕生結束生命。林口長庚醫院精神醫學部主治醫師、台灣自殺防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。