自殺通報女多於男 家暴相對人、被害人是高危險群

根據2023年死因統計，自殺是我國死因第11名，有3898人選擇輕生結束生命。林口長庚醫院精神醫學部主治醫師、台灣自殺防治協會常務理事張家銘指出，男性自殺死亡多於女性，但自殺通報卻是女性多於男性，同時提醒，家暴相對人、被害人自殺風險高。

醫師公會全聯會今舉辦「第一線人員之自殺防治守門人訓練」線上課程，張家銘以「自殺防治的現狀與發展趨勢」為題，解析近年數據。2023年男性自殺2500人、女性1398人，男生自殺幾乎是女性兩倍，依照年齡區分，除65歲以上長者自殺率下降外，其他年齡層都增加，不少還在就讀的學生提早結束生命。

依據自殺通報資料 ，2023年有4萬7735人。張家銘指出，自殺通報是指有企圖自殺者，跟自殺死亡不同，女生較多有3萬1811人，男生則是1萬5902人。若依據年齡區分，15至24歲自殺通報最多並且上升快速，高達1萬3249人，必須留意。

另外，張家銘提醒特殊身分者可以多加留意，連結醫療跟社福資源，2023年分析自殺通報中有身分註記者有1萬3169人是家暴被害人（28%）、1萬1203人是家暴相對人（24%）、1萬2人為身心障礙（21%）、8000人為脆弱家庭（17%）、7149屬於精照列管（14%）。

張家銘說，雖然獲救後不少企圖自殺者不再自殺，一年再自殺死亡率1.1%，後續關懷治療可避免罕事，但不可過度仰賴自殺通報系統，只有不到三成的自殺死亡者生前曾經被通報。

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