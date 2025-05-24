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46%亞洲女性不願受婦癌篩檢 病團：家人優先常擱置健康

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣年輕病友協會指出，癌症已成為女性健康「頭號公敵」，民眾除關心身旁女性友人及家人健康，也應鼓勵女性一起接受癌症篩檢。本報資料照片
台灣年輕病友協會指出，癌症已成為女性健康「頭號公敵」，民眾除關心身旁女性友人及家人健康，也應鼓勵女性一起接受癌症篩檢。本報資料照片

衛福部國健署統計，子宮體癌、子宮頸癌及乳癌等女性特有癌症，發病年齡與其他癌症相比提早五年，且根據一項針對亞太區女性健康調查，高達46%女性從未接受子宮頸癌篩檢，且無意願接受檢查。台灣年輕病友協會指出，癌症已成為女性健康「頭號公敵」，民眾除關心身旁女性友人及家人健康，也應鼓勵女性一起接受癌症篩檢。

調查顯示，影響台灣女性篩檢意願原因多元，33%女性認為自身健康沒有問題，選擇不接受檢查；28％女性擔心篩檢過程尷尬而拒絕；23%女性擔心篩檢造身體不適或疼痛。

台灣年輕病友協會指出，這些數據反映女性健康意識仍受認知及心理障礙限制，新式乳房篩檢以減輕疼痛，人類乳突病毒（HPV）篩檢也有自我採檢方式，可減輕尷尬不適。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶說，協會長期陪伴女性病友，發現多數確診女性面對疾病時，擔憂的不是病情本身，而是「如何持續照顧家人」，且不論在何種生命階段，女性傾向將家人與工作放在首位，自身健康則擱置在後，許多病友「原本只是為了家人而接受檢查，卻因此挽救自己性命。」

潘怡伶說，曾遇過癌友偶然因乳房篩檢贈送洗衣精而動念檢查，結果意外發現腫瘤，成功完成治療；也有許多女性，因先生主動陪伴就醫，分擔家務及育兒責任，勇於接受治療，反之，若另一半沒辦法理解與體諒，會加重病友心理壓力，甚至影響治療成效。

她指出，面對疾病、完成治療的關鍵影響因素，是伴侶與親友的支持，但仍呼籲女性勇於為自身健康做出決定，重視自身健康，才能安心陪伴家人、專注事業發展。

衛福部國健署今年起擴大女性癌症免費篩檢補助對象，25至29歲女性每3年1次、30歲以上女性每年1次免費子宮頸抹片檢查；當年度年齡為35歲、45歲、65歲的女性可免費進行一次HPV DNA檢測；40至74歲女性每2年一次免費乳房X光攝影檢查。

癌症 家人 子宮頸癌

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