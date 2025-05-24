基隆至高雄14縣市今豪大雨特報 未來一周天氣也不穩定
今天受到鋒面通過影響，全台都有不小降雨機率。中央氣象署預報指出，未來一周將有兩波鋒面陸續影響台灣，帶來明顯天氣變化。氣象署預報員張竣堯表示，第一波鋒面自今天開始南下影響，全台水氣增多、雲量增厚，局部地區已有大雨發生，並已發布大雨特報；第二波鋒面預計將於下周三（28日）下午報到，屆時降雨範圍與強度可能更明顯，請民眾持續關注最新天氣資訊。
今日鋒面通過後，預估各地仍有短暫陣雨或雷雨；週末兩天受到東北季風影響，水氣依然偏多，各地普遍有降雨機會，山區亦須防範午後雷陣雨。
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