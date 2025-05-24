孩子情緒管理家長怎麼做？ 心智科醫師：留意情緒背後所含訊息
林口長庚端午節前邀請兒童心智科醫師林俏汎，幫助家長認識兒童情緒發展，讓家長明白成長過程中，孩子接觸到的環境刺激愈來愈多，面對複雜的情緒反應時，該如何引導孩子表達情緒，並用正確的方式處理情緒。
林俏汎表示，兒童與青少年的情緒管理能力是心理健康的重要基礎，對學齡前幼兒而言，應從認識與表達情緒做起，透過繪本、圖卡與情境遊戲，引導他們說出感受，並學習冷靜技巧，如深呼吸與數數。學齡兒童可進一步學習自我控制與同理他人，運用「情緒紅綠燈」法或角色扮演，加強處理人際衝突的能力。
進入青少年階段後，面對課業、人際與自我認同壓力，情緒管理需強調覺察與思考調整，建議青少年透過寫情緒日記、運動、創作或與信任的大人傾訴，來釋放壓力與負面情緒，建立健康的人際界線與正向思考也至關重要。
林口長庚兒童內科部長朱世明關心孩童的心理健康，日前參加院方規畫的活動時，鼓勵孩子表達自己的感受，並提醒家長要留意孩子情緒背後所蘊含的訊息，協助孩子調節負向情緒，也可以整合學校、家庭與社區資源，共同培養孩子的情緒韌性與心理素質，打造更支持性的成長環境。
活動還由林口長庚大專志工隊幸運草兒童劇團演出「魔法心動號─¬給阿瓜的任務書」，透過劇中角色帶領小朋友化身情緒偵查隊，幫助心情找線索。現場也邀請YOYO家族的酪梨姐姐、南瓜哥哥和YOYOMAN，與小朋友一起唱唱跳跳，並設計有趣的互動關卡以及愛不囉嗦庇護商店，減緩小朋友就醫時的焦慮情緒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言