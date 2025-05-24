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端午連假花蓮住房慘淡 首日蘇花路廊南下估凌晨現車潮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
公路局預估端午連假首日蘇花路廊將於凌晨5時湧現車潮，全日南下將有上萬輛次。圖／資料畫面、警方提供
公路局預估端午連假首日蘇花路廊將於凌晨5時湧現車潮，全日南下將有上萬輛次。圖／資料畫面、警方提供

端午3天連假將屆，花蓮旅宿平均住房率才2成多，僅以往同期3分之一，業者指出，日前鐵公路中斷後不少人退房，即使交通恢復，仍沒有明顯進單。公路局預估連假首日蘇花路廊凌晨5時起湧現車潮，南下全日交通量約有1萬2000輛次。

端午連假從5月30日起至6月1日起一共3天，公路局東區養護工程分局預估，5月30日連假第一天，蘇花路廊首波車潮將於凌晨5時起湧現，尖峰時段最高車流量每小時920輛以上，中午12時後逐漸緩解；6月1日以北返車輛為主，上午11時起陸續湧入，北上全日交通量約1萬1400輛次。

因應連假車潮，公路局規畫宜蘭蘇澳及花蓮崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時宜蘭的蘇澳至東澳、南澳至花蓮和平路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩。

台鐵北迴線和仁至崇德區間東、西正線，18日及20日因強降雨影響，發生電力設備損壞與土石泥流淹沒軌道等情況，導致東部幹線中斷。台鐵公司今天表示，一周來連日搶修，21日先完成東正線單線通車，今天上午6時再完成西正線搶修作業，東部幹線恢復正常雙向運轉 ，考量行車安全，和仁至崇德間採限速慢行措施。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，端午假期以出遊為主，以往住房率約7、8成，但震後訂房率持續低迷，且20日鐵路公中斷後退房的不少，目前端午連假平均住房率僅2成3，即使交通恢復，不見明顯進單。

花蓮觀光協會理事長陳義豐說，鐵公路中斷後旅宿業者陸續收到退訂潮，不只端午連假，甚至一路退到7月，影響很大。

台鐵北迴線和仁至崇德日前因強降雨致土石泥流淹過軌面，導致雙向中斷，台鐵連日搶修，東部幹線已恢復雙向行車。圖／台鐵提供
台鐵北迴線和仁至崇德日前因強降雨致土石泥流淹過軌面，導致雙向中斷，台鐵連日搶修，東部幹線已恢復雙向行車。圖／台鐵提供

連假 車潮 花蓮

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