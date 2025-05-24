日本旅遊入境新制須線上申報且付費 林氏璧估可能價碼

日本23日宣布，針對短期居留免簽證的外國人，2028年4月起將實施入境前線上入國審查「JESTA」制度。對此，日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，這是參考美國旅行授權電子系統（ESTA），且將收取手續費。以目前英美的狀況，可能大約3000元日幣，折合新台幣600多元規模，應該不太可能超過太多。

林氏璧表示，日本主要是針對包括台灣的71個國家地區、目前享有在日本短期居留免簽的赴日旅客，要求旅客線上事前申報職業、入境目的、住宿地點等資訊，出入國在留管理廳會確認上述內容，沒問題後才會批准。若沒過關者，將無法登上前往日本的飛機或船隻。

至於日本的現行制度，他說，是透過航空公司等，在班機起飛後，由乘客資訊來檢查是否有危險人物。不過即使發現可疑人士，也難以阻止這些人入境。

林氏璧表示，這項制度希望有助於防止非法居留、犯罪、恐怖份子等人士入境日本，也希望有助於簡化入境審查程序。旅客入境後只要在審查機器登錄臉部照片與指紋，若沒問題，即可通過自動閘門完成入境手續。日方希望這項制度能提高入境審查效率，之後將研擬金額與收取方式等細節。

「看到這新聞的第一個反應是，不是已經有Visit Japan Web了？」林氏璧表示，Visit Japan Web就已經填具了職業、入境目的、住宿地點等資訊了，不是就已經在事前審查了嗎？真要做的話，應該不太可能弄另一套系統，可能就是強制化一定要使用Visit Japan Web，且要收費。或是由原系統改良。

至於對觀光客造訪日本的意願會有影響嗎？林氏璧表示，可能要知道到底要收費多少之後，才知道影響大不大。以目前各國的狀況，美國ESTA為21元美金，英國eTA為16元英鎊來說，可能大概3000元日幣，約新台幣600多元規模，應該不太可能超過太多。如果日本認為旅客實在太多了，可以故意收費高一點。

不過，林氏璧表示，這是2028年4月的事，還有很久。那時候日本旅遊整體的狀況是如何，還很難說，現在不用煩惱這個。如果日本因為某些事件讓旅客大減，「比方說日幣匯率回到相對高點，或是和中國或韓國又吵架了什麼的，狀況不同，都會影響他們推出的政策」。