療效、副作用不明 蝦皮賣家違法販售異位性皮膚炎用藥

異位性皮膚炎病人常需經歷漫長治療時間，若不符合健保給付資格，病人長期自費用藥，對經濟造成不小負擔。不過，竟有業者在蝦皮上販售標榜可用於異位性皮膚炎治療的口服免疫抑制劑及軟膏免疫製劑藥品，此舉已違反藥事法。皮膚科醫師指出，臨床上常見病人若申請健保藥物遲未核准，或不願經歷傷肝、傷腎的前線治療，會選擇使用這類「副廠藥」，但其療效不明，是否導致肝腎功能損傷也未有定數。

業者在蝦皮以關鍵字「異位性皮膚炎JAK抑制劑」販售相關藥品。林口長庚醫院皮膚部主治醫師盧俊瑋說，蝦皮業者販售的並非原廠藥，而是台灣核准進口原廠藥的「學名藥版本」，民眾可理解為副廠藥物，這類藥品未經療效臨床試驗，實際使用時是否使用與原廠藥相同劑量就能達到療效，或需要使用更高劑量不得而知，且是否有更嚴重的副作用，也無法保證。

這類免疫抑制劑原廠藥品，若為口服劑型，一片7顆、每顆自費價800餘元，業者販售一整盒藥品，金額卻只需1350至4000元。盧俊瑋表示，異位性皮膚炎免疫抑制劑原廠藥品，健保採有條件給付，病人需使用全身性免疫調節藥物半年以上，搭配光照治療3個月，用藥過程中療效不佳，或出現藥物副作用，且疾病嚴重程度達標，才能獲得給付。

盧俊瑋說，許多病人擔心健保條件，需要先經歷免疫調節劑治療，恐出現傷肝、傷腎、傷血球等副作用，因此寧可自費「直接使用」免疫製劑控制病情；也有人申請健保用藥，遲未核准，為提早使用，只能選擇自費。雖不如癌症用藥昂貴，但長期自費使用原廠免疫抑制劑治療異位性皮膚炎，對病人仍造成一定經濟負擔，有些病人使用一段時間，透過管道接觸到副廠藥品，轉而使用。