暴雨襲擊淡水捷運站 搭車見車廂內有小溪流
受到鋒面影響，中部以北豪大雨，今早淡水捷運站受到大雨影響，雨水潑進車廂內，民眾形容「像車廂內有一條小溪流」，認為車站設計應該改善。台北捷運公司回應，正研擬改善方案，持續跟台北市捷運局評估。
有民眾在Threads發文指出，今早搭捷運時，捷運淡水站因為下暴雨，導致大量的水潑進車廂，車內就像有小溪流，認為站體設計應該改善，不然只要風大一點，一下雨就要在站台上淋雨。
北捷回應，今日上午8時，淡水信義線淡水站受到瞬間風雨影響，發生雨水潑入列車車廂，並非車廂淹水，行控中心接獲車站人員訊息後，立即動員相關車站清潔人員上車處理，並調整後續列車停靠背風側月台，導引民眾改至另一側月台乘車。
北捷說明，淡水信義線淡水站月台為開放式設計的高架車站，台北市捷運工程局於興建時，已考量正常降雨狀況下需提供足夠遮蔽功能，故屋簷設計向外延伸約2.2公尺。
北捷表示，目前對於突發大雨，採機動調控淡水站列車停靠月台及開關門時機，以降低雨水進入車廂機率；同時加強高架、平面車站人員巡查與清潔作業，確保車廂環境及旅客乘車舒適。
北捷表示，對於突發性大雨等天候變化，目前針對淡水站屋頂，在不影響結構安全及整體景觀下，正研擬設置部份擋板或截水設施等方案改善，持續與台北捷運局研擬評估中，確認可行性後，將局部試辦以評估成效。
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