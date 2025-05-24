快訊

又是他！台南男路邊丟600萬鈔票沒人敢撿 這次又到超市丟416萬

林依晨與魏如萱聚餐！零偽裝現身知名燒肉店「懷孕7個月」狀態曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

蝦皮賣家上架免疫製劑1盒4千元 食藥署：最高可關7年

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
有業者在蝦皮上販售未經核准輸入的異位性皮膚炎免疫抑制劑。圖／取自蝦皮
有業者在蝦皮上販售未經核准輸入的異位性皮膚炎免疫抑制劑。圖／取自蝦皮

有業者在蝦皮上販售未經核准輸入的異位性皮膚炎免疫抑制劑，由於原廠藥物昂貴，臨床醫師指出，不少病人為節省費用，選擇使用這類副廠藥。衛福部食藥署指出，這2種在網路平台上販賣產品，經查並非我國核准藥品，食藥署已請網路業者將販售資訊下架，後續將交地方衛生局處辦，此舉涉犯違反藥事法規定，若經查為「明知為偽禁藥卻意圖販賣」，可處7年以下有期徒刑。

食藥署指出，根據產品外包裝標示，2項在網路平台販售產品，分別含有Upadacitinib及Ruxolitinib成分，且皆宣稱用於異位性皮膚炎，應以藥品列管，經查皆非屬我國核准之藥品，且目前除經政府核准之乙類成藥得由藥商、藥局、百貨店、雜貨店及餐旅服務商於網路零售外，其餘藥品均不得於網路販賣。

攤開蝦皮網頁，業者除宣稱療效外，還標註該藥物是國內特定原廠藥的「學名版本」。食藥署指出，依藥事法第27條第1項規定，非藥商或藥局販售、供應藥品，可處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰；明知為偽藥、禁藥，仍販賣或意圖販賣而陳列者，可依藥事法第83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科發金新台幣5000萬元以下。

食藥署表示，將與海關持續合作，加強抽查進口快遞郵包，並與衛生局合作，主動監控網路非法賣藥或代購行為，若發現疑似販售偽禁藥情勢，將移請衛生局行政調查，必要時移送檢調偵辦；食藥署也與電商平台合作，提醒賣家切勿違法販售藥品，並請電商平台依食藥署提供的關鍵字，主動巡查、即時下架非法販售資訊。

食藥署提醒，民眾勿自網路購買來路不明、標示不清或宣稱療效的產品，如有用藥需求，應就醫或至藥局，循正當管道取得我國核准之藥品。

有業者在蝦皮上販售未經核准輸入的異位性皮膚炎免疫抑制劑。圖／取自蝦皮
有業者在蝦皮上販售未經核准輸入的異位性皮膚炎免疫抑制劑。圖／取自蝦皮

食藥署 衛生局 網路

延伸閱讀

中選會沒收反廢死公投 吳宗憲：獨立機關已死

影／中選會通過核三重啟公投 8月23日投票

反廢死公投沒了！ 核三重啟公投823投票

台中建案鷹架倒塌2人命危原因曝！ 市府勒令停工裁罰9萬

相關新聞

暴雨襲擊淡水捷運站 搭車見車廂內有小溪流

受到鋒面影響，中部以北豪大雨，今早淡水捷運站受到大雨影響，雨水潑進車廂內，民眾形容「像車廂內有一條小溪流」，認為車站設計...

蝦皮賣家上架免疫製劑1盒4千元 食藥署：最高可關7年

有業者在蝦皮上販售未經核准輸入的異位性皮膚炎免疫抑制劑，由於原廠藥物昂貴，臨床醫師指出，不少病人為節省費用，選擇使用這類...

雷雨影響桃機一度因安全因素暫停作業 部分航機轉降

氣象署今天一早針對北北基桃發布大雨特報，桃園航空氣象台自今天上午09:07發布雷雨當空警報，持續至09:43警報解除。機...

雷雨當空 台中機場上午11時56分起暫停地面作業

因雷雨當空，民航局表示，台中機場上午11時56分起暫停地面作業。部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航...

雷雨狂轟影響 台鐵后里-豐原「軌面淹水」致列車延遲

台中地區豪雨影響，台鐵自中午12時23分起，后里車站至豐原車站間軌面淹水，雙向路線一度不通，上、下行各次列車皆有延誤。

孩子情緒管理家長怎麼做？ 心智科醫師：留意情緒背後所含訊息

林口長庚端午節前邀請兒童心智科醫師林俏汎，幫助家長認識兒童情緒發展，讓家長明白成長過程中，孩子接觸到的環境刺激愈來愈多，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。