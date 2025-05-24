蝦皮賣家上架免疫製劑1盒4千元 食藥署：最高可關7年

有業者在蝦皮上販售未經核准輸入的異位性皮膚炎免疫抑制劑，由於原廠藥物昂貴，臨床醫師指出，不少病人為節省費用，選擇使用這類副廠藥。衛福部食藥署指出，這2種在網路平台上販賣產品，經查並非我國核准藥品，食藥署已請網路業者將販售資訊下架，後續將交地方衛生局處辦，此舉涉犯違反藥事法規定，若經查為「明知為偽禁藥卻意圖販賣」，可處7年以下有期徒刑。

食藥署指出，根據產品外包裝標示，2項在網路平台販售產品，分別含有Upadacitinib及Ruxolitinib成分，且皆宣稱用於異位性皮膚炎，應以藥品列管，經查皆非屬我國核准之藥品，且目前除經政府核准之乙類成藥得由藥商、藥局、百貨店、雜貨店及餐旅服務商於網路零售外，其餘藥品均不得於網路販賣。

攤開蝦皮網頁，業者除宣稱療效外，還標註該藥物是國內特定原廠藥的「學名版本」。食藥署指出，依藥事法第27條第1項規定，非藥商或藥局販售、供應藥品，可處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰；明知為偽藥、禁藥，仍販賣或意圖販賣而陳列者，可依藥事法第83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科發金新台幣5000萬元以下。

食藥署表示，將與海關持續合作，加強抽查進口快遞郵包，並與衛生局合作，主動監控網路非法賣藥或代購行為，若發現疑似販售偽禁藥情勢，將移請衛生局行政調查，必要時移送檢調偵辦；食藥署也與電商平台合作，提醒賣家切勿違法販售藥品，並請電商平台依食藥署提供的關鍵字，主動巡查、即時下架非法販售資訊。