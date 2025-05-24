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候機室天花板掉落 桃機致歉並完備修繕確保場站安全
有民眾今天上午在桃園機場第二航廈D7候機室看到內一片天花板掉落並在Threads發文，旅客看到天花板掉落拿起手機錄影直呼「好兇」。機場公司表示今天上午7時許，第二航廈D7二樓候機室一片天花板掉落，當時為航班登機時段，雖未影響旅客登機，但汙損一名旅客衣物。經查修原因為三樓免稅店施工區內管線滴漏水影響下方，機場公司對此次事件造成之不便深表歉意，並將主動聯繫旅客辦理衣物清洗或賠償；同時會同免稅店業者完備現場修繕作業及未來施工預防措施，以確保場站安全。
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