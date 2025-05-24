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鐵路便當節今移師高雄擴大舉辦 台鐵：便當年營收目標9億
台鐵今年首次在高雄舉辦鐵路便當節，選址在全新完工的高雄車站，展示結合南部特產的多款特色便當，包括「府城風味鋼盒便當」、「鯖耀舞蝦便當」等，今年同時是便當節10周年，台鐵公司總經理馮輝昇表示，台鐵便當去年營收創8億元，今年目前朝向9億元，台鐵全力將附屬事業朝向多元發展。
台鐵公司24、25日在高雄車站廣場舉辦「2025第10屆鐵路便當節高雄場」，本屆活動以「鐵路便當、十載歡慶」為主題，首次在南部地區舉行為期2日的展期活動，現場匯聚多家在地美味及限定餐點，今天也是吉祥物鐵魯漢娜將10歲生日，活動透過點燈儀式祝福鐵路便當節和吉祥物十周年生日快樂外，也祝賀便當節首次南下舉辦。
台鐵公司總經理馮輝昇表示，去年4天鐵路便當節活動累積44萬人次，今年台鐵決定首次來到南部，讓全台灣民眾能吃到特色鐵路便當，各家民間業者也在便當中加入地方海產、特產，他說「台鐵便當10多年來，不只是填飽肚子的食物，更是承載台灣人的情感和故事」，每個外出遊子想到台鐵便當，就代表著鄉愁。
馮輝昇表示，台鐵公司持續將附屬事業朝多元發展，此次便當節10周年重新出發，展區結合地方創生、地方旅遊和產業發展，盼與地方共同成長；前年台鐵便當創造超過7億年收入、去年提升至8億元，今年將朝9億元為目標，台鐵將全力規劃高雄車站發展，打造台鐵品牌，讓國外遊客體驗台鐵文化。
此次便當節活動集結各家參展業者豐富的在地美味，台鐵公司所轄高雄餐旅分處也設計嚴選美味，包含A5和牛及輸日蒲燒鰻的「鰻牛饗宴陶瓷便當」、台南小吃土魠魚條及秘製鹹豬肉的「府城風味鋼盒便當」、使用海洋之心生態標章認證國產白腹鯖魚入菜的「鯖耀舞蝦便當」。美食以外，台鐵也推出一系列藍皮、莒光復古車廂等鐵道迷必收限量商品、N規精密模型。
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