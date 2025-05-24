雷雨當空 台中機場上午11時56分起暫停地面作業

因雷雨當空，民航局表示，台中機場上午11時56分起暫停地面作業。部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

受此影響，與台中機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

中央氣象署已針對台中市大雷雨發布災防告警訊息，持續至下午1時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。