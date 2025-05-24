快訊

又來！暴雨襲擊淡水捷運站 搭車見「車廂內有小溪流」

雷雨當空 台中機場上午11時56分起暫停地面作業

新台幣急升房貸族意外遭殃 都因這個房貸放款管制天條

雷雨當空 台中機場上午11時56分起暫停地面作業

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台中市大雷雨。圖／取自中央氣象署網站
台中市大雷雨。圖／取自中央氣象署網站

因雷雨當空，民航局表示，台中機場上午11時56分起暫停地面作業。部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

受此影響，與台中機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

中央氣象署已針對台中市大雷雨發布災防告警訊息，持續至下午1時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

航班 民航局

延伸閱讀

鋒面南下雷雨炸全台 明有東北季風+華南雲雨區水氣加持

梅雨季鋒面南下天氣驟變 吳德榮：慎防雷雨 北台灣降溫

變天了！ 鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

鋒面來襲24日防陣雨或雷雨 北部高溫降至25度

相關新聞

雷雨當空 台中機場上午11時56分起暫停地面作業

因雷雨當空，民航局表示，台中機場上午11時56分起暫停地面作業。部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航...

這波新冠太兇！連「天選之人」都中鏢 醫師：別再鐵齒了

新冠疫情再度升溫，疾管署預估將於六月中下旬達到高峰，民眾警覺心同步提升，帶動疫苗接種熱潮。根據疾管署發言人羅一鈞說明，近期疫情上升速度明顯，單週就診人次恐達10萬，疫苗一度出現供不應求情況。

療效、副作用不明 蝦皮賣家違法販售異位性皮膚炎用藥

異位性皮膚炎病人常需經歷漫長治療時間，若不符合健保給付資格，病人長期自費用藥，對經濟造成不小負擔。不過，竟有業者在蝦皮上...

蝦皮賣家上架免疫製劑1盒4千元 食藥署：最高可關7年

有業者在蝦皮上販售未經核准輸入的異位性皮膚炎免疫抑制劑，由於原廠藥物昂貴，臨床醫師指出，不少病人為節省費用，選擇使用這類...

雷雨影響桃機一度因安全因素暫停作業 部分航機轉降

氣象署今天一早針對北北基桃發布大雨特報，桃園航空氣象台自今天上午09:07發布雷雨當空警報，持續至09:43警報解除。機...

候機室天花板掉落 桃機致歉並完備修繕確保場站安全

有民眾今天上午在桃園機場第二航廈D7候機室看到內一片天花板掉落並在Threads發文，旅客看到天花板掉落拿起手機錄影直呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。