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高雄38.1度極端高溫 粉專：以台中彰化為界 南北溫差大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫度分布圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
溫度分布圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

鋒面影響，中部以北豪大雨，南台灣卻持續高溫，根據中央氣象署觀測資料，高雄市的高雄燈塔測站，出現38.1度極端高溫。

西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後高雄市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

「有沒有下雨真的有差」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大概以台中、彰化為界，南北溫差大。中南部地區要再等一下，明天溫度也會變得「相對」舒服一點。

中央氣象署預報員張竣堯表示，鋒面今天南下影響，今天中北部降到25、26度，都是明顯降溫過程，南部地區目前雲量偏少，高溫普遍有30度以上。後續東北季風影響下，明天、下周一溫度進一步下降，中部以北、宜花地區25、26度高溫，南部比較溫暖接近30度。夜晚清晨低溫都有機會接近20度左右，感受上稍稍有些涼意。

高溫 氣象署

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