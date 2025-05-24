國家級警報響 台中市大雷雨持續至下午1時

中央氣象署發布台中市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時，氣象署並發布災防告警訊息；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

示警區域：台中市潭子區、神岡區、后里區、大雅區、清水區、沙鹿區。

旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪河水暴漲，排水不良區域則易發生淹積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象署稍早已發布豪雨特報，台中市及苗栗縣有局部大雨或豪雨，彰化及新竹以北地區有局部大雨發生的機率。豪雨：苗栗縣、台中市，大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣。