大雷雨炸5縣市 台中康橋水岸休閒艇體驗1度喊停

氣象署今上午10時，針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市等5縣市發布大雷雨即時訊息。台中市大里康橋水岸公園正舉辦端午節龍舟輕艇、休閒艇體驗活動，也因擔心打雷恐影響安全，一度暫停水上活動，待雨停再開放。

氣象署今上午10點針對彰化以北等9縣市發布大雨特報，其中桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市等5縣市則是發布大雷雨即時訊息。

台中市長盧秀燕今早9時到大里康橋水岸公園，參與端午節龍舟輕艇、休閒艇體驗活動，她首次體驗率市府團隊划龍舟輕艇，另有民代參與划龍舟輕艇，以及現場民眾體驗休閒艇。