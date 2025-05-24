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大雷雨炸5縣市 台中康橋水岸休閒艇體驗1度喊停
氣象署今上午10時，針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市等5縣市發布大雷雨即時訊息。台中市大里康橋水岸公園正舉辦端午節龍舟輕艇、休閒艇體驗活動，也因擔心打雷恐影響安全，一度暫停水上活動，待雨停再開放。
氣象署今上午10點針對彰化以北等9縣市發布大雨特報，其中桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市等5縣市則是發布大雷雨即時訊息。
台中市長盧秀燕今早9時到大里康橋水岸公園，參與端午節龍舟輕艇、休閒艇體驗活動，她首次體驗率市府團隊划龍舟輕艇，另有民代參與划龍舟輕艇，以及現場民眾體驗休閒艇。
盧秀燕與市府團隊完成划龍舟輕艇體驗後，天候從艷陽高照後，開始下起雨，待民代划完龍舟輕艇，雨勢變大，後開放民眾體驗休閒艇，吸引親子參與，沒想到雨勢變更大，主辦單位擔心現場空曠若打雷恐影響體驗者安全，因此一度通知所有參與休閒艇親子全數上岸，以策安全。
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