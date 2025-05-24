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肺炎鏈球菌全年威脅 專家示警1常見血清型死亡率高

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）比較。圖／疾管署提供
13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）比較。圖／疾管署提供

不只秋冬有流感與肺炎鏈球菌，專家提醒，受到氣溫變化、免疫負債影響與衛生習慣鬆懈交，疫情不再有明顯季節界線，其中肺炎鏈球菌中的「血清型3」尤其嚴重，感染後死亡率高達近5成，提醒民眾可依照醫囑接種肺炎鏈球菌疫苗

根據疾管署先前統計，侵襲性肺炎鏈球菌已經突破百例，病例數達6年新高，死亡數也創下6年同期次高，並且多數死者都無完整接種2劑肺鏈疫苗。肺炎鏈球菌中容易造成侵襲性感染的血清型大概有10多種，馬偕醫院小兒感染科醫師邱南昌示警，「血清型3」抗體較難以對付，感染後死亡率高達30至47%。

邱南昌觀察疾管署流行病學監測數據，多年來血清型3一直是本土侵襲性肺炎鏈球菌感染症「常客」，年年榜上有名，且不只台灣，如日本、香港、南韓等大眾喜愛旅遊的鄰近地區，都深受血清型3的肆虐與威脅。

另，肺炎鏈球菌常與流感伴隨而來。邱南昌說，流感病毒破壞呼吸道屏障後，常會讓細菌趁隙而入，其中最常引發併發症的，就是肺炎鏈球菌。侵襲性感染常見於5歲以下嬰幼兒、65歲以上長者與患有慢性疾病的族群，包括氣喘、糖尿病、腎臟病、心臟病等。若未接種疫苗一旦染病，轉為重症的風險相當高。

現行國內核准的肺炎鏈球菌疫苗包含結合型疫苗與多醣體疫苗，前者如13價（PCV13）與15價（PCV15）；後者則為23價多醣體疫苗（PPV23），涵蓋血清型數較多。

目前65歲以上長者可接受公費疫苗接種，但邱南昌表示，年齡雖是風險因素，患有慢性疾病的中壯年族群風險同樣不容小覷，這類族群罹患肺炎鏈球菌感染症的風險比一般人高出10倍，因此疾管署建議19至64歲的慢性病患者，可先施打PCV13，再接種PPV23。

至於嬰幼兒，邱南昌說，目前公費PCV13接種時間為出生後2、4與12至15個月，並且可考慮在第6個月追加一劑PCV13或PCV15，有助於增強黏膜免疫力。

肺炎 疫苗 死亡率

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