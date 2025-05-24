彰化以北9縣市大雨特報大降溫 端午節前再1波更強鋒面

未來1周將會有兩波鋒面影響，中央氣象署預報員張竣堯表示，第一波鋒面就在今天開始南下影響，第二波將於下周三下午報到，這兩波都要留意會有局部大雨發生機會，且下周三鋒面整體水氣和結構上都比今天的鋒面更好，留意最新天氣資訊。

張竣堯表示，鋒面低壓落在日本南方琉球群島附近，向西南延伸到台灣北部沿海，台灣受到鋒面影響，水氣偏多，雲量也轉多，天氣明顯變化。

目前中部以北沿海陸陸續續受到線狀對流移入影響，開始有一些局部大雨發生機會，氣象署稍早已經發布大雨特報。張竣堯表示，後續隨著回波逐漸移入，不排除中部沿海也會有些局部大雨。這樣的強對流可能伴隨比較明顯的閃電訊號，目前外海都有明顯的閃電訊號伴隨強陣風，因此今天外出務必注意安全、攜帶雨具。

降雨趨勢，張竣堯表示，今天降雨以沿海為主，鋒面逐漸通過，各地也會逐漸轉為短暫陣雨或雷雨的天氣。明後兩天雖然鋒面通過，受到東北季風影響，整體水氣還是比較偏多，各地都是有短暫陣雨天氣。下周二將是未來1周天氣相對穩定的一天，各地恢復多雲到晴的穩定天氣，只有花東偶爾有零星短暫雨，主要降雨以山區午後雷陣雨和南部地區為主。

天氣變化非常快速，張竣堯表示，到了下周三下午鋒面逐漸報到，下周四整體雨勢將會是最明顯的一天，不排除各地出現持續性降雨，而且西半部地區可能有短延時大雨，不排除這種結構比較好的鋒面，會伴隨劇烈天氣現象，包含強陣風及雷擊情況。

不過，張竣堯表示，這波鋒面也是移動性質，並不會滯留台灣太久，因此下周五鋒面移進巴士海峽之後，南部和東半部偶有短暫陣雨或雷雨，中部以北雨勢趨緩。

溫度趨勢，張竣堯表示，未來1周高溫整體趨緩、下降過程，主要受到下雨和東北季風影響，今天中北部降到25、26度，都是明顯降溫過程，南部地區目前雲量偏少，高溫普遍有30度以上。後續東北季風影響下，明天、下周一溫度進一步下降，中部以北、宜花地區25、26度高溫，南部比較溫暖接近30度。夜晚清晨低溫都有機會接近20度左右，感受上稍稍有些涼意。

張竣堯表示，下周二天氣稍微轉好，所以溫度稍微回升一些。不過很快下周三至周五受到下一波鋒面影響，溫度略微下降。

周末兩天水氣偏多，張竣堯表示，今天鋒面通過，易有局部大雨，下周三下午起另一波鋒面報到，天氣再轉不穩定。東北風影響，沿海離島有較強陣風，海邊活動注意安全。

張竣堯表示，端午連假之前，也就是下周三、周四的確天氣不穩定，下周五端午連假開始，鋒面移到巴士海峽，所以南部、花東可能還是有陣雨或雷雨，雨勢比較大一點，但是其他地區都有稍微趨緩情況，到了下周末隨著鋒面逐漸遠離，水氣逐漸減少。

不過，張竣堯表示，下周西南風伴隨的水氣比較旺盛，端午連假可能屬於雲多、偶有降雨情形，不確定性大，持續注意最新天氣資訊。

花蓮降雨方面，張竣堯表示，特別留意鋒面通過時，可能在風切抵達花蓮時，可能伴隨比較大的雨勢，目前比較大的降雨還是偏向在中部以北地區，但下午開始，要留意花蓮可能有較大雨勢出現。第二波鋒面整體水氣和結構上都比這波好，花蓮也不排除有大雨發生情況。

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天彰化以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。