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單身別錯過！內政部聯誼活動梯次、補助費用一次看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部2025聯誼活動資訊。內政部提供
內政部2025聯誼活動資訊。內政部提供

內政部2025年「緣起相遇時」單身聯誼活動將於7、8月舉辦第6至第9梯次，共計開放320個名額，6月2日中午起開放網路報名，歡迎18歲以上、在台設有戶籍的單身民眾踴躍參加。

此次四場活動地點分別為苗栗、桃園、南投與基隆，行程內容多元有趣，包括鐵道自行車、手作巧克力、觀音賞蓮、糕餅烘焙、麻糬DIY、自然探索、團隊闖關與手作披薩等，兼具互動與地方特色。活動形式分為1日遊與2日遊，參加費用分別為1,440元與4,160元，費用已含內政部補助兩成。

為協助參加者展現自信風采，內政部加碼提供每人一堂穿搭形象課（實體或線上），協助提升外在形象與儀態。

內政部說，2025年度單身聯誼共規劃14梯次，分布於5月至10月舉行，目前第1至第5梯次已陸續展開，尚未參與者可把握機會報名。

單身聯誼活動 內政部

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