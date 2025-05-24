夏季電費將於6月實施 特力屋提出5大居家節能懶人包

全球氣候持續異常，世界氣象組織預測，今年將出現破紀錄的高溫，而台灣將於6月1日開始實施夏季電費費率，該如何抵禦高溫、高電費及全球環境高危機？特力屋依據多年來的專業經驗及內部數據資料，整理出降溫家電、燈泡、電源、家電濾網清潔及室內空間隔熱5大面向的居家節能懶人包，輕鬆養成日常節能及省電習慣，並善用節能好物，不僅盡可能降低對環境的傷害下做到節能減碳，也可望節省上千元電費。

策略一、冷氣搭配循環扇：吹冷氣時搭配循環扇，雖然同時使用2種電器看似更耗電，但其實透過循環扇幫助室內空氣降溫，可以減少冷氣壓縮機的耗能，且冷氣溫度設定26-28度，搭配循環扇既舒適涼爽又省電。

策略二、關閉電器電源：像是電腦螢幕、電視機等，這些電器只要插著電源就會處在待機模式，即使沒有使用也持續耗電，建議可選用加裝具分切開關的轉接器，在未使用電器的狀態下隨手關閉分切開關以確實省電。

策略三、使用LED照明燈光：根據工業技術研究院的統計，燈光照明占全年家庭用電約10.8%，是家中最常被忽視的吃電怪獸之一，舉例來說，居家室內LED 9W燈管對比18W傳統燈管，1天使用16小時為例，一年約可省下157元(52度)；1顆9W LED球泡燈對比12W省電燈泡，一年則約可省下192元(64度)。因此將家中照明光源更換為能源效率更好的LED照明，節能省電又環保，使用壽命也更長久。

策略四、定期清洗家電濾網：家中凡有濾網過濾的家電，像是冷氣空調、空氣清淨機、除濕機及循環扇等，建議每隔2-4周就要清潔濾網，能防止灰塵過度堆積、維持冷房及運作效能和室內空氣品質，進而達到節能省電的效果。

策略五、善用隔熱好物做到有效阻隔室內溫度：普遍較少人知道的是，使用像是「隔熱漆、遮光蜂巢簾或液態隔熱紙」等工具居家簡易DIY，就能做到全天候室內節能降溫，像是透天厝或公寓頂樓若以防水隔熱漆塗刷於屋頂，能幫助降低室溫5度以上，室內則可以選用遮光隔熱蜂巢簾，其特殊蜂巢格設計能達成日常隔音降噪及隔熱節能。

此外，特力屋公關副理郭怡瑄分享，特力屋去年夏天的居家隔熱人氣商品－液態隔熱紙， DIY塗抹於室內玻璃窗戶表面即形成奈米級隔熱薄膜，高透光性不影響室內採光，還可阻隔UVA/UVB，且經過SGS測試及網友、媒體等實測，平均降溫4-6度，可說是玻璃窗戶版的穿比不穿還涼，且DIY工序簡便、價格實惠、CP值高，造成網路熱議，去年上市後單月賣出超過1,000組，今年銷量可望再創新高。