這波新冠太兇！連「天選之人」都中鏢 醫師：別再鐵齒了

新冠疫情再度升溫，疾管署預估將於六月中下旬達到高峰，民眾警覺心同步提升，帶動疫苗接種熱潮。根據疾管署發言人羅一鈞說明，近期疫情上升速度明顯，單週就診人次恐達10萬，疫苗一度出現供不應求情況。

耳鼻喉科醫師丁孟昌在Threads坦言，這波疫情「來得又快又猛」，但部分民眾仍過度輕忽、鐵齒到底。他表示，近日門診中遇到一位發燒病患，對方堅稱自己「從沒得過新冠」，甚至自信表示「我是天選之人」，結果快篩一出現兩條線，臉色當場垮下來。病患問「啊現在怎麼辦？」，醫師則無奈回應：「怎麼辦？吃藥啊，不然怎麼辦？」

統計數據顯示，5月21日當天接種人數達7612人，創下近三個月來單日最高紀錄。羅一鈞表示，目前疫苗庫存仍有314.4萬劑，將依各地接種需求機動調配。他也再次提醒，尚未完成基礎劑接種的民眾，特別是距離上次接種已超過六個月者，應盡快補打；而65歲以上長者、孕產婦與慢性病患者等高風險族群，則應接種第二劑以提升保護力。

羅一鈞強調，雖然目前多數感染仍為輕症或無症狀，但仍不排除發展為中重症的可能，尤其高風險族群更需提高警覺。他呼籲民眾持續落實手部衛生、咳嗽禮節等防疫習慣，並在出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀時，先行快篩檢測，若結果為陽性，應儘速就醫接受抗病毒藥物治療，以降低併發症及重症風險。