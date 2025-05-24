快訊

這波新冠太兇！連「天選之人」都中鏢 醫師：別再鐵齒了

NBA／席亞康生涯新高39分 溜馬東決又扳倒尼克客場2連勝

今天入梅條件都符合 鄭明典：只欠西南季風

這波新冠太兇！連「天選之人」都中鏢 醫師：別再鐵齒了

聯合新聞網／ 綜合報導
近期國內新冠病毒近期再度升溫。聯合報系資料照
近期國內新冠病毒近期再度升溫。聯合報系資料照

新冠疫情再度升溫，疾管署預估將於六月中下旬達到高峰，民眾警覺心同步提升，帶動疫苗接種熱潮。根據疾管署發言人羅一鈞說明，近期疫情上升速度明顯，單週就診人次恐達10萬，疫苗一度出現供不應求情況。

耳鼻喉科醫師丁孟昌在Threads坦言，這波疫情「來得又快又猛」，但部分民眾仍過度輕忽、鐵齒到底。他表示，近日門診中遇到一位發燒病患，對方堅稱自己「從沒得過新冠」，甚至自信表示「我是天選之人」，結果快篩一出現兩條線，臉色當場垮下來。病患問「啊現在怎麼辦？」，醫師則無奈回應：「怎麼辦？吃藥啊，不然怎麼辦？」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

統計數據顯示，5月21日當天接種人數達7612人，創下近三個月來單日最高紀錄。羅一鈞表示，目前疫苗庫存仍有314.4萬劑，將依各地接種需求機動調配。他也再次提醒，尚未完成基礎劑接種的民眾，特別是距離上次接種已超過六個月者，應盡快補打；而65歲以上長者、孕產婦與慢性病患者等高風險族群，則應接種第二劑以提升保護力。

羅一鈞強調，雖然目前多數感染仍為輕症或無症狀，但仍不排除發展為中重症的可能，尤其高風險族群更需提高警覺。他呼籲民眾持續落實手部衛生、咳嗽禮節等防疫習慣，並在出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀時，先行快篩檢測，若結果為陽性，應儘速就醫接受抗病毒藥物治療，以降低併發症及重症風險。

新冠肺炎

延伸閱讀

中鏢都不知道！新冠病毒變「超低調」 醫曝最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

COVID-19來勢猛 疫情預估走勢、常見症狀一次看

COVID-19藥增舒冠效 重度腎功能不全可用倍拉維

疾管署發言人羅一鈞：COVID-19急又猛 高峰單週就診人次上看10萬

相關新聞

台鐵東部幹線恢復雙向行車 安全考量採限速慢行

台鐵北迴線和仁至崇德區間東、西正線，5月18日及20日因強降雨影響，發生電力設備損壞與土石泥流淹沒軌道等情況，導致東部幹...

夏月電價6月1日啟動 家庭平均月電費破千元

夏月電價將在6月1日開始實施，根據台電試算，一般家庭夏季平均月電費新台幣1079元，較非夏季平均月電費增加478元，但增...

降雨集中這些地區 鄭明典曝1原因回波沿地形邊緣發展

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對桃園以北發布大雨特報，桃園以北地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊...

日本將取消外國觀光客免稅？ 林氏璧分析：直接實行可能性較低

日媒報導，日本針對「外籍旅客免稅制度」與「外國人駕照換發制度」將展開改革。日本要取消外國觀光客免稅？日旅達人林氏璧在「日...

變天了！ 鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

天氣即將轉變。中央氣象署說，今天鋒面逐漸通過台灣，各地轉成陣雨或雷雨的天氣型態，在中部以北、宜花地區清晨開始就容易有短延...

這波新冠太兇！連「天選之人」都中鏢 醫師：別再鐵齒了

新冠疫情再度升溫，疾管署預估將於六月中下旬達到高峰，民眾警覺心同步提升，帶動疫苗接種熱潮。根據疾管署發言人羅一鈞說明，近期疫情上升速度明顯，單週就診人次恐達10萬，疫苗一度出現供不應求情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。