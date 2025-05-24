今天入梅條件都符合 鄭明典：只欠西南季風
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天彰化以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
「只欠西南季風！」前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，今天很多入梅條件都符合，只差西南季風未到。鋒面在、冷舌建立中、高層南亞反氣旋也差不多到位，甚至孟加拉灣的夏季風都增強了，但西南季風就是無法順利入南海，原因是南海上的熱帶東風太強了（太平洋高壓偏強）。
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