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降雨集中這些地區 鄭明典曝1原因回波沿地形邊緣發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
氣流難越山，回波沿著地形邊緣發展。圖／取自中央氣象署網站
氣流難越山，回波沿著地形邊緣發展。圖／取自中央氣象署網站

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對桃園以北發布大雨特報，桃園以北地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，台灣上空應該有穩定層，氣流較難越山，回波就沿著地形邊緣發展，「氣流繞地形的特徵」。

不過，鄭明典表示，隨著鋒面往南推進，回波還是會進到陸地上，海邊會先下雨，然後可能會轉山區降雨。

鋒面 鄭明典 桃園

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