鹽埕市場成法國爵士專輯封面 台法混血歌手介紹台灣

台法混血爵士歌手張婷雅在法國持續發光,日前推出第3張創作專輯,備受肯定。她在專輯視覺與歌詞中放進台灣元素,以及與台灣連結的情感,不僅有高雄鹽埕區市場,還有台灣民主國旗幟,想讓法國聽眾對台灣產生好奇。

被法國爵士評論譽為「爵士新星」的台法混血歌手張婷雅(Estelle Perrault)幼時在高雄成長,直到6歲父母離異後跟著父親回到法國。18歲重返台灣修讀法律,並組團演出。6年後回到法國,在爵士競賽中嶄露頭角,被唱片公司相中。

她近日推出第3張爵士創作專輯,實力在法國爵士界備受青睞與肯定。這張在法國發行的專輯,視覺與風格上加進了許多台灣元素,歌詞更是與台灣緊密連結。

張婷雅接受中央社訪問時表示,專輯封面和台灣攝影師合作,她循著小時候的回憶,來到高雄鹽埕區菜市場內一家裁縫兼雜貨店。「我阿嬤以前是做衣服的,我想透過這個畫面,向阿嬤的故事致敬」。

封面中的她坐在雜貨店五顏六色的飲料冰櫃前,手裡拿著蘆筍汁,一旁放著土耳其綠的電風扇,讓台灣人都能會心一笑,「我想讓台灣人有共鳴,我不是想代表他們,但這就是我內心的台灣意象」。

「鹽埕區菜市場還保留著以前的感覺,這在一切都現代化快速變遷的今天很珍貴。我想讓這個場景在專輯封面上永遠留存」。她也和親切的裁縫阿姨保持聯繫,有了真正的連結。

她作為台灣人的身分與認同投射在歌曲中,歌詞靈感來自分隔兩地的台灣家人與台法混血的自身經歷,其中包含寫給阿嬤的歌。目前她正在創作一首獻給阿公的單曲,談及與過世阿公的感情,不禁哽咽落淚。

單曲 I Know You Wish 則講述在法國成長期間,因有著截然不同的背景故事而無法完全融入社會的心路歷程,「我希望聽眾感同身受,在歌曲中聽見自己的故事」。

張婷雅更在最新專輯背面放上了1895年台灣民主國的「藍地黃虎旗」。她告訴記者,「我就是想要法國人看到之後問我『這是什麼』,然後我就可以跟他們解釋」。

儘管學界對於民主國的地位與解讀各異,但深受台灣史吸引的她感嘆,台灣人對於這塊土地所知太少,十分可惜。「我們是台灣人,有自己的根,但書上卻很少提到台灣人自己的歷史」。

她坦言,確實擔心有人把她視為法國人,批評她連中文都說不好,「我不能改變我是台法混血的事實,但這不會影響我的心向著台灣」。

近年台海議題在法國能見度增加,法國人知道台灣受到威脅,好奇台灣是否安全。她出現在許多法國音樂節目與專訪中,總會把握機會談及台灣並強調台灣民主與認同。

張婷雅在專輯創作上加入不少台灣元素,對此唱片公司相當支持,反而有些台灣人會提醒「不要講太多」,也有人替她擔心會影響中國發展機會。不過她認為,「音樂創作已經是一條孤單的路了,我要追隨的內心真實,而非某個市場」。

有人會把她貼上藍綠政黨標籤,張婷雅無奈說,「我不清楚藍綠的分別,只是想要台灣維持現在自己的政府,擁有自由和民主」。

聊到家人,張婷雅指出,她的音樂影響來自台灣,「我媽媽很會唱歌,之前還有樂團。台灣家人讓我從小聽節奏藍調、靈魂樂,對我影響很大」,看來歌唱天賦也是遺傳。

她很感謝中央社2023年的報導,讓她在台灣獲得關注。隨著受邀回台表演次數增加,她和土地、家人的連結也越來越深。她誠摯感謝大家對她音樂創作與故事的興趣和支持。「當時我正面臨認同危機,他們的反應讓我更清楚自己的路,也開啟更多可能性」。

最後,她告訴記者,「台灣是一個建構在韌性之上的美好國家,是我心之所在。台灣人願意彼此協助,是地球上讓我感覺最安全的地方」。

她甚至為心中的台灣寫下詩句:「台灣是每次回家稍縱即逝的珍貴快樂,是懷念的味道,是當我不在台灣時,皮膚所渴望的溫暖與潮濕」,她笑著說,「尤其是高雄」。