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夏月電價6月1日啟動 家庭平均月電費破千元

中央社／ 台北24日電
6月1日開始實施夏月電價。示意圖。中央社
6月1日開始實施夏月電價。示意圖。中央社

夏月電價將在6月1日開始實施，根據台電試算，一般家庭夏季平均月電費新台幣1079元，較非夏季平均月電費增加478元，但增加的電費當中，僅3成是受夏月電價影響，其餘7成是天熱冷氣用電增加所致。

每年6至9月循例進入夏月電價期間，台電說明，為供應夏季期間較高的用電需求，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異；而且夏月電價較高，非夏月電價就會較低，並非調漲電價，全年平均電價並未改變。

根據台電資料，2024年一般家庭夏季平均月用電量428度，月電費為1079元；非夏季平均月用電量305度，月電費601元，夏月電費較非夏月增加478元。

台電表示，夏月因冷氣空調用電增加，夏月的用電量比非夏月多123度、約4成，使民眾易感電費增加。進一步分析，夏月增加電費中，約7成、351元是因用電量增加，導致電費上升，其餘約3成、127元才是受到夏月電價所影響。

台灣住宅電價共分6級距，採累進制，住宅每月用電高於千度部分，夏月電價每度達8.46元。

台電補充，夏月電價僅影響每個月用電120度以上（一期2個月用電240度）的電費部分，比非夏月高出13%到28%。換言之，全台383萬戶每月平均用電在120度以下，只須維持平時用電情況，便完全不受夏月電價影響。

上述夏月電價適用對象為住宅、小商店、低壓用戶等共約1500萬用戶；至於科技業、傳產、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓用電大戶，夏月電價已自5月16日展開，一路實施至10月15日止。

電費 電價

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