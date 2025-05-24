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鋒面南下雷雨炸全台 明有東北季風+華南雲雨區水氣加持

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面南下，各地陸續有短暫陣雨發生，中北部、東北部有雷雨機會，並可能伴隨較明顯的雨勢影響。聯合報系資料照
鋒面南下，各地陸續有短暫陣雨發生，中北部、東北部有雷雨機會，並可能伴隨較明顯的雨勢影響。聯合報系資料照

鋒面今天清晨已抵達北部沿海，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，鋒面白天將繼續南下，過程中各地都將陸續有短暫陣雨發生，中北部、東北部地區有雷雨機會，並可能伴隨較明顯的雨勢影響，避免前往山區、海邊或溪谷河床等地活動。

歐宗學表示，今晚鋒面就會南下至巴士海峽一帶，後方有東北季風南下，天氣並未迅速轉趨穩定。由於鋒面仍較接近，而且後續仍有中高層的水氣形成華南雲雨區通過，各地有局部短暫陣雨機會，雷雨等劇烈天氣的機會相較白天降低。預報不確定性高，對流雲系隨機發展的過程，不排除有局部較大雨勢發生機會。

明天受東北季風影響，歐宗學表示，另外華南雲雨區會持續帶來水氣，預估各地仍是陰有短暫陣雨天氣，山區附近受地形攔截作用影響，會有較多的累積雨量，類似的天氣型態會持續到下周一白天，入夜以後水氣才會較明顯的減少、轉趨穩定天氣。

而這兩天受到東北季風影響，且雲量都偏多，預估氣溫都會有一段明顯的降幅，歐宗學表示，北部、東北部全天氣溫21至24度，中部早晚低溫22至24度，白天高溫25至27度，南部低溫24至26度，高溫29至30度，東部低溫22至24度，高溫26至28度，在郊區或近山區氣溫可能會再低一些。

下周二會是近期天氣最穩定的一天，歐宗學表示，東北風減弱漸轉偏東風環境、水氣偏少，只有迎風面東半部地區及各地山區午後有局部短暫陣雨機會，氣溫會隨著天氣好轉而逐漸回升。下周三天氣會再次出現變化，受到新一波鋒面接近影響，各地水氣再次增多，陸續轉多雲或陰並有局部短暫陣雨。

歐宗學表示，下周四則是另一個需要注意雨勢的時間點，受到鋒面通過影響，各地都將有陣雨或雷雨發生機會，且這波鋒面有西南季風配合，雖然因為鋒面還是具有明顯的移動性，預估下周五就會南移離開，因此在降雨的持續性與典型梅雨鋒面仍有段差距，不過短時強降雨發生機會高，還是會帶來相當大的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面 氣溫

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