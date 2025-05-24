快訊

桃園、新竹大雷雨狂轟！慎防劇烈降雨雷擊及強風

天花板價還沒到？比特幣每4年有新高點 但也曾1年跌掉75%

疑不滿父親逼他找工作！台南49歲啃老男刺兩刀殺死他 母慘叫驚動鄰居

台鐵東部幹線恢復雙向行車 安全考量採限速慢行

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵和仁-崇德日前因強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷。目前東部幹線恢復雙向行車。圖／台鐵提供
台鐵和仁-崇德日前因強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷。目前東部幹線恢復雙向行車。圖／台鐵提供

台鐵北迴線和仁至崇德區間東、西正線，5月18日及20日因強降雨影響，發生電力設備損壞與土石泥流淹沒軌道等情況，導致東部幹線中斷。台鐵公司今天表示，經1周來連日全力搶修，5月21日先已完成東正線單線通車，今天上午6時再完成西正線搶修作業，東部幹線恢復正常雙向運轉。

台鐵公司說，由於西正線受損情形較嚴重，昨天晚間10時完成搶修，進行試運轉後，已於今天首班車203次，清晨5時45分自花蓮開出。台鐵北迴線和仁至崇德間已恢復雙線正常行車，但考量行車安全，採限速慢行措施。

花蓮 強降雨 台鐵

延伸閱讀

鐵公路斷…花蓮變孤島旅客不敢來 業者：訂單一半被取消

鐵公路都中斷 徐榛蔚不忍了！喊話賴總統搭火車開蘇花到花蓮看看

台鐵和仁至崇德間遭土石淹沒 現場畫面曝光

台鐵和仁=崇德東正線又淹沒 台鐵緊急說明列車調整資訊

相關新聞

台鐵東部幹線恢復雙向行車 安全考量採限速慢行

台鐵北迴線和仁至崇德區間東、西正線，5月18日及20日因強降雨影響，發生電力設備損壞與土石泥流淹沒軌道等情況，導致東部幹...

變天了！ 鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

天氣即將轉變。中央氣象署說，今天鋒面逐漸通過台灣，各地轉成陣雨或雷雨的天氣型態，在中部以北、宜花地區清晨開始就容易有短延...

日本將取消外國觀光客免稅？ 林氏璧分析：直接實行可能性較低

日媒報導，日本針對「外籍旅客免稅制度」與「外國人駕照換發制度」將展開改革。日本要取消外國觀光客免稅？日旅達人林氏璧在「日...

台鐵啟動「護車專案」 可強制施暴者下車

台鐵員工遭旅客攻擊事件頻傳，引發社會關注，台鐵總經理馮輝昇表示，將與警方協調兩大措施，包括即刻啟動「護車專案」提高見警率...

新冠單周就診恐破10萬人次 疫苗3天接種近2萬劑

新冠病例增加，衛福部疾管署發言人羅一鈞昨天指出，此波疫情上升快速，單周就診恐達十萬人次，新冠疫苗一度供不應求。另外，疾管...

降雨集中這些地區 鄭明典曝1原因回波沿地形邊緣發展

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對桃園以北發布大雨特報，桃園以北地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。