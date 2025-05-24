台鐵東部幹線恢復雙向行車 安全考量採限速慢行
台鐵北迴線和仁至崇德區間東、西正線，5月18日及20日因強降雨影響，發生電力設備損壞與土石泥流淹沒軌道等情況，導致東部幹線中斷。台鐵公司今天表示，經1周來連日全力搶修，5月21日先已完成東正線單線通車，今天上午6時再完成西正線搶修作業，東部幹線恢復正常雙向運轉。
台鐵公司說，由於西正線受損情形較嚴重，昨天晚間10時完成搶修，進行試運轉後，已於今天首班車203次，清晨5時45分自花蓮開出。台鐵北迴線和仁至崇德間已恢復雙線正常行車，但考量行車安全，採限速慢行措施。
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