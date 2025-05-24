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梅雨季鋒面來了 桃園以北4縣市大雨特報

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市。

今天鋒面通過，中央氣象署說，中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨；東北季風增強，北部及東北部氣溫下降。今晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今天東南部地區有焚風發生的機率。

馬祖 基隆

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