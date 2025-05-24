日本將取消外國觀光客免稅？ 林氏璧分析：直接實行可能性較低

日媒報導，日本針對「外籍旅客免稅制度」與「外國人駕照換發制度」將展開改革。日本要取消外國觀光客免稅？日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，他個人認為，應該不會這麼快實施，且還可能有很多變數。

林氏璧整理日本新聞相關報導，日本政府為解決免稅制度遭到惡意濫用的問題，將於2026年11月改為「先付後退」。富士新聞網報導，自民黨高層近日擬重新開始商討訪日觀光客的消費稅免稅政策，並由黨內最高顧問、前首相麻生太郎等人組成研究小組，專門探討是否應取消外國旅客的免稅制度。

麻生認為，去年訪日外國遊客3687萬人次、消費高達8兆1000億日圓。可確認的免稅金額就超過2000億日圓。「若取消免稅，這筆錢就能直接進國庫，值得好好評估」。在麻生最高顧問發起的自民黨研習會上，許多意見都要求重新審視這項制度，例如「如果外國遊客在停留期間享受了日本的行政服務，就應該支付相應的費用」、「現行免稅制度很大部分是讓觀光客以較低價格購入國際精品，對日本產業無直接幫助」。除了全面取消也有很多作法，例如僅限日本特產免稅，以保障相關產業。

林氏璧表示，日本摩根大通出身的自民黨前財務副部長中西健治，去年曾在國會中提出廢除免稅的建議，一些在野黨人士也支持。自民黨計畫在年底的稅制改革中，將廢除免稅作為考慮選項之一，並就此彙總相關提案。

林氏璧解讀，首先不用太驚慌，「這個消息看看就好」。就像之前日本說要改為先付後退機場退稅，至少已經兩三年，最後成案真正實行要拖到2026年11月。他猜測，直接完全廢除外國人免稅的影響太大，所有做外國人生意的免稅店業績都可能直接掉個2成，直接實行的可能性較低。就以廢除精品的免稅而言，近年日本百貨公司業績很大部分是觀光客支撐，廢除免稅，應該會面臨業者極大的反彈。

林氏璧表示，如果真的變成取消精品免稅，其實也算是解決問題的方式，因為逃稅主要都發生在精品。對於去日本不會特別買精品的旅客應該影響不大。「趁著日幣匯率低，這一年半趕快買一買吧」。