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梅雨季鋒面南下天氣驟變 吳德榮：慎防雷雨 北台灣降溫
今天梅雨季第3波鋒面南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，伴隨對流發展，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，南部轉有局部短暫陣雨。各地氣溫略降，北台灣轉涼。北部28降至22度、中部22至30度、南部24至34度、東部21至30度。
吳德榮表示，明天、下周一鋒面結構迅速減弱，各地雲量多、有局部短暫陣雨或雷雨，仍有小範圍對流發展的機率，各地氣溫稍降、北台灣轉涼。
下周二鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉。吳德榮說，下周三另一鋒面逐漸接近，雲量漸增，轉有局部短暫降雨，機率愈晚愈高。下周四梅雨季第4波鋒面南下，仍為移動性鋒面、挾南方水氣，有大範圍明顯降雨。
端午連假天氣方面，吳德榮表示，下周五鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，南台灣離鋒面較近、清晨仍有局部短暫陣雨的機率；連假後兩天各地晴時多雲，逐日升溫，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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