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變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

鋒面今起南下台灣 降雨集中在北台灣 端午西南季風進場

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面通過，中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片
今天鋒面通過，中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片

酷熱好幾天之後，今起轉溼涼。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，被困在北邊好幾天的鋒面，終於要在周末南下台灣，下點雨消暑的機會終於來了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，只是，鋒面結構並不好，目前看來，雨可能比較大的地方還是集中在北台灣為主，尤其是直迎鋒面的西北部一帶。其他地方，要看當下對流的發展狀況，或是午後雷陣雨旺不旺盛而定，不一定會下。

下周初鋒面離開，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，水氣稍微減少，會稍微有一個空檔，之後，就等端午節附近，西南季風進場，到時候雨水就會多起來。

中央氣象署說，今天鋒面通過，中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨；東北季風增強，北部及東北部氣溫下降。今晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今天東南部地區有焚風發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

馬祖 鋒面

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