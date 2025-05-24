天氣展望 未來2周夏季季風逐漸建立 梅雨季防劇烈天氣

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來2周夏季季風逐漸建立，台灣天氣轉為不穩定。第1周受2波鋒面影響，全台有雨，中南部有局部較大雨勢發生機率，第2周亦有鋒面接近機會。梅雨季期間，鋒面引發的對流性降雨，可能伴隨瞬間大雨等較劇烈天氣現象，留意氣象署最新資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。