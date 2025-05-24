變天了！ 鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

天氣即將轉變。中央氣象署說，今天鋒面逐漸通過台灣，各地轉成陣雨或雷雨的天氣型態，在中部以北、宜花地區清晨開始就容易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；氣溫方面，鋒面前緣西南風偏強，南台灣高溫約33至35度，台東有焚風發生的機率，屏東近山區及台東有局部36度左右高溫，其他地區高溫明顯下降，北部及東北部約25、26度，中部及花蓮約29至31度，而愈晚氣溫愈低，中部以北及宜花天氣轉涼，低溫約22至24度，南部及台東早晚亦涼，低溫約25至27度。

明天、下周一東北季風影響，中部以北、東北部及東部整天偏涼，其他地區早晚亦涼；明天鋒面位於巴士海峽，各地降雨機率仍高，有局部短暫陣雨，尤其南台灣在鋒面附近天氣仍不穩定，易有雷雨，並且有局部較大雨勢發生的機率，下周一中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下周二起東北季風減弱，白天氣溫略回升；水氣偏少，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部近山區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

下周三偏東風影響，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨；鋒面逐漸接近，西半部地區漸轉為有局部短暫陣雨，並且愈晚雨勢愈大。

下周四鋒面影響，天氣不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並且在西半部、東北部及東部地區易有短延時強降雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率。

下周五鋒面又移動到巴士海峽，南部、東部及東南部地區較接近鋒面，天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地降雨趨緩，轉為零星短暫陣雨。

下周六東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

6月1日、6月2日風向為偏南風至西南風，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。