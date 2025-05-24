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非聽不可／與心腎共舞，用藥大小事

聯合報／ 本報訊

與心腎共舞，用藥大小事

破解腎臟病的迷思

主講：台大醫院藥劑部藥師張耀瑋

台大醫院腎臟內科醫師高廷瑄

時間：5月27日(二)下午2時至4時

地點：台大醫院兒童醫療大樓B1視聽講堂

台北市中山南路8號

洽詢：02-2356-2114

保護心血管，從飲食開始

主講：國泰醫院營養組營養師陳明玉

時間：5月28日(三)下午2時30分至3時30分

地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室

台北市仁愛路四段280號

洽詢：02-2708-2121轉1681

腎臟病 台大醫院

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