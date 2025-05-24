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非聽不可／與心腎共舞，用藥大小事
與心腎共舞，用藥大小事
破解腎臟病的迷思
主講：台大醫院藥劑部藥師張耀瑋
台大醫院腎臟內科醫師高廷瑄
時間：5月27日(二)下午2時至4時
地點：台大醫院兒童醫療大樓B1視聽講堂
台北市中山南路8號
洽詢：02-2356-2114
保護心血管，從飲食開始
主講：國泰醫院營養組營養師陳明玉
時間：5月28日(三)下午2時30分至3時30分
地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室
台北市仁愛路四段280號
洽詢：02-2708-2121轉1681
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